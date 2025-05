Banco do Brasil, la plus ancienne banque du Brésil et la deuxième d’Amérique latine, encourage ses employés à comprendre, utiliser et analyser les données. Les agences de la banque bénéficient de plus de 70 000 tableaux de bord de reporting personnalisés, conçus par les utilisateurs, et d’un accès rapide aux données mainframe les plus récentes. Les requêtes de tableaux de bord doivent être exécutées rapidement, efficacement et à moindre coût pour appuyer les décisions critiques dans des domaines tels que la finance, les ventes et les opérations.

Le service de contrôle interne de Banco do Brasil avait besoin d’un accès plus rapide aux informations de gestion afin de :

Tirer parti de nouvelles opportunités métier dans les agences

Accélérer la surveillance et le contrôle des pertes opérationnelles

Faciliter la planification et l’exécution du budget

Fournir des données plus récentes et plus précises pour la prise de décision

Cependant, outre les coûts du processus liés au traitement et aux délais d’exécution, il fallait plus de 24 heures pour générer toutes ces informations de façon consolidée.

La banque devait également fournir à ses employés des données de productivité en continu pour les aider à évaluer et à améliorer les processus bancaires actuels et leurs propres performances. Par exemple, les équipes commerciales devaient pouvoir accéder rapidement aux données sur la réalisation des quotas afin de suivre leur productivité et leur capacité à atteindre les objectifs de la banque.

Pour relever ces défis métier, Banco do Brasil a convenu qu’elle devait s’associer à une entreprise à la fois fiable et expérimentée dans la gestion des données et des applications d’entreprise les plus essentielles.

IBM correspondait exactement à ce que Banco do Brasil recherchait.