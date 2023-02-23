Les groupes de ressources Azure et d’autres structures natives des fournisseurs de cloud vous permettent d’organiser et de gérer efficacement les ressources cloud. Après avoir créé la base et utilisé le groupe de ressources Azure pour obtenir la segmentation et l’alignement nécessaires à votre secteur d’activité et aux applications qu’il exécute, l’étape suivante consiste à faire correspondre efficacement vos ressources à la demande de l’application. Vous pourrez ainsi maximiser les performances de vos applications tout en optimisant le coût de vos ressources.

Garantir la performance des applications et optimiser votre cloud dépasse l’échelle humaine, c’est pourquoi, chez IBM, notre mission est de gérer la performance, la conformité et le coût de n’importe quelle application, sur n’importe quel cloud, à n’importe quelle échelle.

Le logiciel Turbonomic vous permet de visualiser plus facilement la relation parent/enfant entre les abonnements et les groupes de ressources. Cette fonctionnalité permet de cartographier visuellement le cadre que votre entreprise a mis en œuvre, afin de visualiser votre infrastructure dans les contextes d’application que vous avez déjà créés. Le logiciel Turbonomic détecte automatiquement tous les abonnements Azure associés, leurs groupes de ressources et les ressources de chaque groupe, y compris les machines virtuelles Azure, les disques gérés Azure, les serveurs SQL, ainsi que toutes les instances réservées, qu’il s’agisse d’instances réservées partagées, d’instances étendues à un abonnement ou d’un groupe de ressources. Le logiciel analyse ensuite l’utilisation de chaque ressource et commence à générer des actions d’optimisation. Cette vue montre les détails d’un seul abonnement Azure et de plusieurs groupes de ressources Azure, les actions d’optimisation en attente par groupe de ressources et les économies potentielles réalisées grâce à ces actions.

De plus, le logiciel Turbonomic comprend un puissant moteur de modélisation d’optimisation conçu pour permettre aux clients de modéliser différents scénarios dans l’environnement cloud en mode bac à sable sécurisé. Par exemple, simulez l’impact de l’utilisation du stock d’instances de machines virtuelles réservées Azure après avoir redimensionné les charges de travail dans un groupe de ressources, ou sans redimensionner les charges de travail.