Qu’est-ce qu’un environnement de développement intégré (IDE) ?

Bien qu’ils ne soient pas indispensables au développement logiciel, car le code peut être écrit avec n’importe quel éditeur de texte et exécuté à partir de la ligne de commande, les IDE regroupent des fonctionnalités qui améliorent la productivité des développeurs et la qualité du code. Les IDE modernes incluent généralement le compilateur ou l’interpréteur requis, voire les deux, selon le langage de programmation.

Voici les autres fonctionnalités courantes de l’IDE :

Système de contrôle de version : partie intégrante de l’ingénierie logicielle moderne, le contrôle de version consiste à contrôler, à organiser et à suivre les différentes versions du code. Les systèmes de contrôle de version aident les développeurs à surveiller les modifications et les mises à jour apportées au code, tout en documentant son historique. Si les options autonomes comme Git sont largement utilisées, de nombreux IDE proposent également des options intégrées potentiellement compatibles.

Navigateurs de classes : les navigateurs de classes permettent aux programmeurs de parcourir, d’explorer ou de visualiser la structure du code de programmation orienté objet.

Navigateurs d’objets : les navigateurs d’objets permettent aux programmeurs d’examiner les paquets logiciels par composant. Ils peuvent afficher la hiérarchie des composants, leurs propriétés et les événements associés à chaque objet.