Qu’est-ce qu’un compilateur ?

Alors que le compilateur permet de convertir le code source en code machine exécutable, l’interpréteur est un type de programme qui propose des fonctionnalités similaires par le biais d’un mécanisme différent.

Au lieu de convertir le code source, les interpréteurs l’exécutent directement ou utilisent un code intermédiaire appelé « bytecode », une représentation de bas niveau du code source, indépendante de la plateforme. Le bytecode sert d’intermédiaire entre le code source lisible par l’homme et le code machine, conçu pour être exécuté par une machine virtuelle (VM) et non directement sur le matériel de l’ordinateur.

En théorie, tout langage de programmation peut être exécuté à l’aide d’un compilateur ou d’un interprète. Chaque langage de programmation est toutefois particulièrement adapté soit à la compilation, soit à l’interprétation.

En pratique, la distinction entre un langage de compilation et un langage d’interprétation peut parfois être floue, tout comme celle entre un compilateur et un interprète, car les fonctionnalités de ces deux types de programmes peuvent se chevaucher. Si certains langages sont généralement compilés, et d’autres interprétés, il est possible d’écrire un compilateur pour un langage couramment interprété, et inversement.

Les langages de haut niveau sont généralement créés en tenant compte de l’un des types de conversion (compilation ou interprétation), mais il s’agit davantage de suggestions que de limitations strictes. Par exemple, on considère que BASIC est un langage interprété et C, un langage compilé, mais il existe des compilateurs pour BASIC tout comme il y a des interpréteurs C.

La principale différence entre les interprètes et les compilateurs réside dans le timing et l’optimisation. Les deux types de programmes visent à convertir le code source en code cible, qui est d’abord fonctionnel puis optimisé.

Le choix du code, à savoir compilé ou interprété, dépendra de l’environnement d’exploitation (capacité matérielle, mémoire et stockage). Selon les contraintes du programme, de l’application ou du matériel, on peut choisir la compilation, l’interprétation, ou les deux.

En tant que telle, l’interprétation ne peut pas se substituer entièrement à la compilation, mais elle peut déplacer les tâches de compilation en l’arrière-plan grâce à un processus de conversion progressif. Les compilateurs suivent une stratégie de conversion anticipée (AOT), qui consiste à convertir entièrement le code source en code cible avant de créer un fichier exécutable.

Les interpréteurs, quant à eux, exécutent le code directement lorsqu’une application l’exige, ou utilisent le bytecode comme intermédiaire pour produire le code source exécutable de la machine virtuelle. Si les interprètes assurent un certain niveau d’accélération ou de flexibilité, un jeu d’instructions machine exécutées directement doit toutefois être fourni vers la fin de la pile d’exécution.

Dans certains cas, lorsque la légèreté est une priorité, les interprètes spéciaux sont préférés aux compilateurs pour leur capacité à effectuer une conversion juste à temps (JIT). La stratégie JIT consiste à compiler des éléments du code source en code cible dans un tampon de mémoire pour une exécution immédiate. L’interprétation JIT compile le code à la demande, alliant l’efficacité des compilateurs traditionnels, qui assurent une compilation ponctuelle, à la liberté d’exécuter le code de manière répétée, souvent plus rapidement qu’un interpréteur bytecode classique.

Cependant, à mesure que les tendances modernes vers la compilation JIT se développent parallèlement à l'interprétation du bytecode en fonction de la situation, de nombreux compilateurs sont conçus pour offrir à la fois des fonctionnalités de compilation et d'interprétation. Ce phénomène brouille davantage les frontières entre ces deux catégories.