Une plateforme de protection des applications cloud native (CNAPP) est un type de logiciel de cybersécurité complet qui intègre diverses solutions de sécurité cloud de premier plan (par exemple, CIEM, CWPP, CSPM) dans une même plateforme unifiée.
Les CNAPP contribuent à garantir la sécurité des applications, la sécurité réseau et la conformité réglementaire dans les environnements cloud et multicloud. Elles permettent aux entreprises de protéger les données sensibles contre diverses menaces, notamment les violations de données, les logiciels malveillants et d’autres problèmes de sécurité, à travers les clouds publics, les cloud privés et les infrastructures sur site.
Les CNAPP intègrent diverses solutions de sécurité cloud, de sorte que les fonctions peuvent varier d’une offre à l’autre. En général, elles intègrent plusieurs capacités de sécurité proactives et réactives, dont les suivantes :
Les CNAPP offrent une visibilité en temps réel sur les environnements cloud afin d’identifier les risques de sécurité et les vulnérabilités et y répondre, tout au long du cycle de développement. Offrant des intégrations des API avec les principaux fournisseurs de cloud tels qu’IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure, les solutions CNAPP s’intègrent dans le pipeline CI/CD pour fournir une protection des charges de travail avec et sans agent pour une sécurité holistique, de la création de code à l’exécution.
Initialement conceptualisées par le cabinet de recherche et de conseil Gartner, les plateformes de sécurité CNAPP intègrent diverses applications cloud natives de sécurité qui ont traditionnellement été déployées individuellement, dans une seule plateforme.
Au lieu de l’approche traditionnelle de sécurité cloisonnée, une plateforme CNAPP combine et rationalise plusieurs outils de sécurité cloud pour offrir une visibilité complète, une détection des menaces et une résolution pour les équipes de sécurité supervisant les plateformes cloud.
En fonction des besoins de l’entreprise, différents frameworks CNAPP peuvent être plus adaptés aux différents cas d’utilisation. Avec quelques variantes, la plupart des CNAPP offrent un ensemble minimum de fonctions de sécurité conçues pour protéger les applications cloud, du développement initial du code au déploiement final.
Conçue pour protéger les ressources cloud et fournir une sécurité des applications (AppSec), la meilleure CNAPP fonctionne en répondant aux besoins uniques d’une entreprise. Au minimum, une CNAPP efficace surveillera et réduira la surface d’attaque potentielle d’une entreprise, éliminera les incertitudes de sécurité potentielles et améliorera sa posture de sécurité globale. En tant que telle, la meilleure CNAPP est celle qui répond le mieux aux exigences d’une entreprise.
Pour répondre aux besoins des différents cas d’utilisation, les fournisseurs peuvent offrir différents niveaux de service, mais on peut s’attendre à une CNAPP suffisante pour fournir la plupart de ces composants clés.
La CSPM permet aux entreprises de surveiller en permanence l’infrastructure cloud, l’infrastructure en tant que code (IaC) et d’autres ressources cloud, en mettant en œuvre automatiquement des contrôles de sécurité basés sur des stratégies de sécurité prédéfinies.
La CSPM permet de faire ressortir les vulnérabilités ou les erreurs de configuration, ce qui permet aux entreprises d’évaluer facilement l’état de leur sécurité cloud et de lutter contre les menaces ou les éventuels risques de non-conformité.
Une CWPP est conçu pour protéger spécifiquement les charges de travail cloud tels que les conteneurs, les machines virtuelles (VM), Kubernetes, les bases de données, les API et les fonctions sans serveur (ainsi que les données et processus associés, nécessaires pour accomplir des tâches dans l’environnement cloud).
Certains CWPP associent des agents conversationnels à chaque charge de travail, mais les CWPP modernes sans agent fournissent une couverture globale. Les deux types de CWPP offrent une protection d’exécution pour toutes les charges de travail déployées dans l’environnement cloud.
Les outils CIEM sont utilisés pour gérer les identités dans les environnements unique et multicloud, y compris les droits d’accès, les privilèges et les autorisations. En intégrant la CIEM, les CNAPP bénéficient d’une gestion critique des accès pour appliquer le principe du moindre privilège, qui limite les utilisateurs et les services pour n’accéder qu’à ce qui est nécessaire pour accomplir leur rôle.
Les outils CIEM identifient et empêchent toute autorisation involontaire ou excessive, et empêchent les menaces ou violations de données associées. Ils sont considérés comme un composant critique du programme de gestion des identités et des accès (IAM) d’une entreprise et permettent une approche de sécurité Zero Trust plus sûre.
Les systèmes CDR surveillent activement les environnements cloud pour détecter toute activité suspecte. Lorsqu’une telle activité est identifiée, la CDR déclenche une réponse automatisée aux incidents pour une résolution des menaces en temps réel.
Les solutions CSNS sont conçues pour remédier aux vulnérabilités des réseaux et incluent des outils permettant de renforcer les pare-feu d’application, de sécuriser les passerelles Web et d’assurer une protection contre les attaques DDoS (déni de service distribué).
Kubernetes est une plateforme d’orchestration de conteneurs qui permet de planifier et d’automatiser les applications conteneurisées. Les outils KSPM sont conçus pour surveiller, évaluer et sécuriser les environnements Kubernetes, garantissant la protection des données et la conformité réglementaire grâce à la validation de la configuration, aux tests d’intrusion des clusters et à l’analyse comparative.
Spécialement axé sur la sécurisation des applications avant leur déploiement, l’ASPM applique des informations contextuelles essentielles aux applications en phase de développement afin d’identifier et de résoudre les vulnérabilités potentielles susceptibles de survenir une fois qu’une application est déployée.
La DSPM surveille la façon dont les données sont stockées, transmises et sécurisées dans un cloud, aidant ainsi les entreprises à suivre, gérer et protéger leurs données sensibles en mettant en place des garde-fous de sécurité et en maintenant la conformité réglementaire.
Les outils IaC aident les entreprises à définir leur architecture cloud en utilisant des fichiers de configuration au lieu du code réel (ou en plus). Les outils IaC analysent les fichiers de configuration à la recherche de vulnérabilités et d’erreurs de configuration, minimisant ainsi les expositions réseau involontaires, les privilèges et les violations de conformité. L’analyse IaC peut être automatisée ou lancée manuellement.
La prolifération des services cloud et de l’infrastructure en tant que service (IaaS) s’accompagne de défis de sécurité considérables pour les opérations cherchant à maintenir la sécurité des données et à éviter des violations coûteuses de la conformité réglementaire. Les services cloud fournissent des environnements de production idéaux pour le développement de logiciels et le développement d’applications, offrant un délai de mise sur le marché plus court sans les coûts élevés associés au matériel physique ou aux chaînes d’approvisionnement.
Cependant, pour les entreprises qui s’appuient sur des fournisseurs de service cloud, la sécurité devient une responsabilité partagée. Les CNAPP permettent aux entreprises de protéger leurs ressources cloud tout au long du cycle de vie de l’application. Les CNAPP fournissent des fonctionnalités clés en matière de cybersécurité, telles que la gestion des points de terminaison et la protection des charges de travail, le tout regroupé dans une seule interface. Cette approche rationalisée réduit les frais généraux associés à la supervision de multiples éléments de la posture de sécurité cloud.
Les environnements cloud complexes s’accompagnent d’un large éventail de défis en matière de sécurité et d’un flux continu de nouveaux composants dynamiques à valider, sécuriser, tester et déployer. Bien que le cloud offre une flexibilité et une commodité inégalées, il introduit également une multitude de nouveaux vecteurs d’attaque et de potentielles vulnérabilités, ce qui pose plusieurs défis aux équipes de sécurité. Voici quelques-uns des principaux défis de sécurité que les CNAPP contribuent à aborder :
En tant que solution de sécurité cloud tout-en-un, les CNAPP regroupent les avantages associés aux outils CSPM, CWPP et CIEM dans une application unique et simplifiée. En intégrant étroitement ces plateformes traditionnellement autonomes, les CNAPP peuvent optimiser les mesures de sécurité individuelles et globales pour mieux prévenir, détecter et répondre aux menaces et aux vulnérabilités.
Les CNAPP prennent également en charge une approche« shift-left » en matière de cybersécurité, qui favorise l’intégration des tests de sécurité plus tôt dans le processus de développement. Elles peuvent également contribuer à améliorer les workflows entre les équipes DevOps et les équipes DevSecOps.
Voici quelques-uns des principaux avantages d’une CNAPP :
