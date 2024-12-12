Initialement conceptualisées par le cabinet de recherche et de conseil Gartner, les plateformes de sécurité CNAPP intègrent diverses applications cloud natives de sécurité qui ont traditionnellement été déployées individuellement, dans une seule plateforme.

Au lieu de l’approche traditionnelle de sécurité cloisonnée, une plateforme CNAPP combine et rationalise plusieurs outils de sécurité cloud pour offrir une visibilité complète, une détection des menaces et une résolution pour les équipes de sécurité supervisant les plateformes cloud.

En fonction des besoins de l’entreprise, différents frameworks CNAPP peuvent être plus adaptés aux différents cas d’utilisation. Avec quelques variantes, la plupart des CNAPP offrent un ensemble minimum de fonctions de sécurité conçues pour protéger les applications cloud, du développement initial du code au déploiement final.

Conçue pour protéger les ressources cloud et fournir une sécurité des applications (AppSec), la meilleure CNAPP fonctionne en répondant aux besoins uniques d’une entreprise. Au minimum, une CNAPP efficace surveillera et réduira la surface d’attaque potentielle d’une entreprise, éliminera les incertitudes de sécurité potentielles et améliorera sa posture de sécurité globale. En tant que telle, la meilleure CNAPP est celle qui répond le mieux aux exigences d’une entreprise.



Pour répondre aux besoins des différents cas d’utilisation, les fournisseurs peuvent offrir différents niveaux de service, mais on peut s’attendre à une CNAPP suffisante pour fournir la plupart de ces composants clés.