Qu’est-ce que le stockage à la demande (staas) ?

Le stockage à la demande (StaaS) est un modèle d’abonnement qui permet aux entreprises d’économiser sur les coûts initiaux et les dépenses de main-d’œuvre en confiant les workloads et la gestion des données à des plateformes de stockage de données tierces. Les solutions STaaS nécessitent généralement un espace de stockage loué sur le cloud public, mais peuvent impliquer une infrastructure de stockage sur site.

2 préoccupations ont motivé la création d'un STaaS : 

  1. Mettre les outils de stockage puissants à la disposition des entreprises, quelle que soit leur taille et leur budget d’exploitation.
  2. Pour fournir ces ressources de manière rentable, il est inutile d’acheter des outils trop onéreux.

STaaS a été initialement développé comme une alternative moins coûteuse, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposaient pas de budgets suffisants pour financer tous leurs coûts de stockage cloud et gérer tous leurs besoins en matière de stockage de données. Aujourd’hui, les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser des méthodes StaaS et le font.

Les sociétés technologiques qui exploitent les plateformes de stockage de données tierces qui offrent des services STaaS sont appelées fournisseurs de services cloud (CSP).

Types de stockage de données :

Trois types de stockage dominent le domaine du stockage de données et toute discussion sur les STaaS :

  • Block storage : dans le block storage, les informations sont divisées en blocs de données individuels pour une utilisation dans des environnements cloud et d'autres types de stockage. Le Block storage a tendance à être plus coûteux que les autres formats de stockage, même s’il offre une fonctionnalité d'accès aux données rapide. Il offre également des fonctionnalités similaires à l’écriture de données sur des systèmes autonomes.
  • File storage : le File storage est le type de stockage de données le plus couramment trouvé sur les PC. On utilise les répertoires de fichiers comme index de fichiers classés par ordre alphabétique. Le File storage offre le stockage le moins évolutif, et le répertoire de fichiers peut devenir plus difficile à parcourir lorsqu'il est de plus en plus surchargé de fichiers.

HaaS : comment ça marche ?

La relation formelle entre une entreprise et un CSP fournissant le stockage à la demande en tant que service (staas) commence par la rédaction d'accords de niveau de service (SLA). Ces documents contractuels lient juridiquement une entreprise aux fournisseurs de services, fixent les tarifs applicables et établissent d'autres variables liées au service géré (telles que la capacité de stockage, le coût par gigaoctet stocké et le coût par transfert de données).

Les discussions sur les STaaS sont souvent basées sur les différences perçues entre les données « froides » et les données « chaudes ». Les données froides sont considérées comme ayant peu d’importance immédiate, tandis que les données chaudes sont des informations que l’on pense être en cours d’utilisation et qui sont donc considérées comme importantes.

L’analogie évidente ici est avec la nourriture. Les données chaudes sont comme les plats chauds. Il doit être servi rapidement, et sa solution de stockage doit donc être capable d'offrir un minimum de flexibilité pour permettre ce service rapide. Les données chaudes restent sur la table, prêtes à être servies. Les données froides s'apparentent davantage à des restes, à des aliments autrefois chauds qui doivent être conservés en toute sécurité grâce à la réfrigération. Les données froides sont stockées au froid. Et pour les données que vous pourriez ou non réutiliser un jour, il y a toujours le congélateur.

Certes, ces distinctions entre chaud/froid sont entièrement subjectives. Il convient également de noter qu’une grande partie des données (et peut-être même la plupart) subissent des changements de température drastiques au cours de leur cycle de vie. Néanmoins, prioriser les données en fonction de leurs besoins actuels et futurs est une solution pour trier les informations, en classant les données selon leur température présumée.

Un autre modèle de tarification est basé uniquement sur la rentabilité. Bien que le modèle économique offre presque toujours les coûts globaux les plus bas, il existe un inconvénient, à savoir un accès limité ou des performances inférieures à la moyenne. Pourquoi ? Parce que le modèle économique est facturé pour ne prendre en charge que les données froides. Si les données en question sont des informations dont votre entreprise est susceptible d’avoir besoin et qu’elle utilise souvent, vous serez peut-être mieux avisé de choisir une autre méthode de stockage.

La température des données devient également très importante pour assurer la fluidité des services de stockage de données. Pour les données à température plus élevée (et d'importance majeure), les accords de niveau de service (SLA) en vigueur revêtent une importance cruciale. C’est à ce stade que des éléments tels que les vitesses d’accès et les temps de fonctionnement prévus sont énoncés clairement et qu’une entreprise doit savoir si ses besoins en stockage de données sont similaires à ceux de son CSP.

Avantages des STaaS

Les entreprises apprécient la commodité du stockage à la demande (staas) et la façon dont il gère les opérations, même lorsque les besoins de stockage continuent d'augmenter. Voici quelques-uns des avantages que les STaaS peuvent offrir :

  • Réduction des coûts d’infrastructure : les STaaS allègent les budgets de l’entreprise en éliminant les coûts d’infrastructure cloud importants. Les organisations bénéficiant des services de stockage dont elles ont besoin par abonnement, la question des investissements dans l'infrastructure peut être largement évitée.
  • Simplification de la mise à l’échelle : les services informatiques peuvent se regrouper en essayant de suivre le rythme des besoins croissants de stockage de leur entreprise. Les utilisateurs de STaaS peuvent contourner ces problèmes. La gestion en temps réel des opérations de mise à l’échelle STaaS se fait automatiquement, quelles que soient les applications utilisées et les niveaux de performance requis. 
  • Conservation de la flexibilité : les abonnés STaaS bénéficient d’une véritable évolutivité car les STaaS s’adaptent à l’évolution des demandes du marché en intégrant de façon fluide l’automatisation dans ses différents processus. En automatisant l’évolutivité, il n’est pas nécessaire de planifier des mises à niveau de serveur ou des périodes de maintenance d’équipement. Tous ces éléments peuvent être pris en compte automatiquement.
  • Renforcement et préservation des données de stockage : la gestion du stockage de données ne consiste pas seulement à déplacer les données de stockage vers des emplacements de traitement plus avantageux. Il est également important que les données soient renforcées avec autant de sécurité que possible et que leur durabilité soit renforcée de manière proactive et continue. Les STaaS s'assurent que les données restent fortes et fiables.
  • Réduction de la latence : le temps est littéralement de l'argent lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes de latence qui entraînent des problèmes de performance. Les revenus précieux générés par les ventes en ligne peuvent être affectés négativement, voire dans certains cas, être perdus en raison de la latence. Les STaaS aident les entreprises à maîtriser les problèmes de performance en utilisant la détection précoce des problèmes pour les arrêter avant qu’ils ne deviennent des problèmes majeures.
  • Promotion de la transformation : la gestion du stockage n'est pas considérée comme une fonction de cloud computing supérieure, mais elle doit tout de même être maintenue pour une fonctionnalité informatique adéquate. Cependant, si la gestion du stockage devient la responsabilité d'un fournisseur de services, comme c'est le cas dans les relations STaaS, cette énergie mentale peut être consacrée aux efforts de de transformation numérique.

Inconvénients des STaaS

Il est intéressant de noter que ce qui rend possible les STaaS, à savoir le cloud computing, est également responsable de certains aspects négatifs liés à l'utilisation de STaaS :

  • Problèmes de sécurité : l'objectif des STaaS est de soulager les entreprises des tâches fastidieuses liées à la gestion des données et d'atténuer les préoccupations en matière de stockage en transférant les données vers le cloud. Toujours est-il que la sécurité des données dépend du cloud qui les héberge. Pour les entreprises qui souhaitent déplacer des données essentielles, elles doivent être sûres que les services cloud utilisés sont sécurisés.
  • Pénalités excessives : la relation décrite dans les SLA garantit aux entreprises le niveau de service qui sera fourni. Cependant, selon le fournisseur de services, le SLA peut également imposer des amendes coûteuses si les entreprises dépassent la bande passante qui leur est allouée. C'est pourquoi il est essentiel que les entreprises tentent d'évaluer et même de prévoir de manière réaliste leurs besoins futurs en matière de stockage.
  • Disponibilité limitée : les organisations croient souvent que les grandes entreprises technologiques sont relativement immunisées contre les effets de la latence ou d'autres perturbations des services. Bien que cela puisse être vrai dans une certaine mesure (en raison des protections supplémentaires que les fournisseurs de services cloud peuvent mettre en place grâce à leur taille et à leur puissance technologique), tous les fournisseurs de services sont soumis à une disponibilité limitée en raison de problèmes techniques ou de temps d'arrêt causés par des cybermenaces.

Cas d’utilisation des STaaS

Les STaaS ont démontré une fonctionnalité considérable dans de nombreuses activités liées à la protection et à la préservation des données, notamment les cas d'utilisation suivants :

  • Stockage de données brutes à des fins d'archivage des données
  • Remplacement du ou des disque(s)
  • Système de gestion de base de données

Principaux fournisseurs de STaaS

Trois grandes entreprises technologiques sont les principaux fournisseurs de services STaaS. Selon les statistiques de février 2024 du groupe de recherche Synergy, elles contrôlent environ les deux tiers du marché mondial des infrastructures cloud :

  • Amazon Web Services (AWS) : AWS devance tous les concurrents avec une part de marché impressionnante de 34 % et propose plus de 200 services basés sur le cloud pour une large variété d’applications industrielles et techniques. Sa gamme de produits comprend un service d'object storage qui permet d’utiliser des data lakes (des référentiels centralisés conçus pour stocker des données structurées et des données non structurées).
  • Microsoft Azure : la plateforme cloud Azure de Microsoft se classe au deuxième rang en termes de part de marché (23 %) parmi les CSP. Tout comme son concurrent AWS, la suite Azure est vaste, avec plus de 200 produits et services. Azure Storage présente plusieurs fonctionnalités expressément conçues pour le stockage de données, peut-être aucun n'est plus populaire que les blobs de Azure Storage. Les Blobs, qui sont des fichiers, acceptent des données provenant de nombreuses sources.
  • Google Cloud Platform (GCP) : classée troisième parmi les CSP, la part de marché de Google en 2023 a été évaluée à environ 10 %. Les offres STaaS de GCP comprennent l'object storage, la récupération de données et plusieurs bases de données, y compris une base de données NoSQL hors norme conçue pour gérer les applications en temps réel et les opérations à grande échelle.
  • Alibaba cloud : Alibaba a enregistré une part de marché de 5 % en 2023, grâce à sa notoriété en Asie. Sa gamme de solutions de stockage comprend des produits tels que le block storage, l'object storage le file storage, le stockage cloud et la sauvegarde cloud.
  • IBM Cloud : avec environ 4 % du marché des fournisseurs de services cloud, IBM Cloud Services propose plus de 170 produits couvrant les configurations sur site, cloud hybrides et multicloud.

De nombreux autres CSP desservent également ce marché. Le deuxième groupe d'entreprises comprend généralement les entreprises suivantes :

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
