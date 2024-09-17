Qu’est-ce que le stockage à la demande (staas) ?

La relation formelle entre une entreprise et un CSP fournissant le stockage à la demande en tant que service (staas) commence par la rédaction d'accords de niveau de service (SLA). Ces documents contractuels lient juridiquement une entreprise aux fournisseurs de services, fixent les tarifs applicables et établissent d'autres variables liées au service géré (telles que la capacité de stockage, le coût par gigaoctet stocké et le coût par transfert de données).

Les discussions sur les STaaS sont souvent basées sur les différences perçues entre les données « froides » et les données « chaudes ». Les données froides sont considérées comme ayant peu d’importance immédiate, tandis que les données chaudes sont des informations que l’on pense être en cours d’utilisation et qui sont donc considérées comme importantes.

L’analogie évidente ici est avec la nourriture. Les données chaudes sont comme les plats chauds. Il doit être servi rapidement, et sa solution de stockage doit donc être capable d'offrir un minimum de flexibilité pour permettre ce service rapide. Les données chaudes restent sur la table, prêtes à être servies. Les données froides s'apparentent davantage à des restes, à des aliments autrefois chauds qui doivent être conservés en toute sécurité grâce à la réfrigération. Les données froides sont stockées au froid. Et pour les données que vous pourriez ou non réutiliser un jour, il y a toujours le congélateur.

Certes, ces distinctions entre chaud/froid sont entièrement subjectives. Il convient également de noter qu’une grande partie des données (et peut-être même la plupart) subissent des changements de température drastiques au cours de leur cycle de vie. Néanmoins, prioriser les données en fonction de leurs besoins actuels et futurs est une solution pour trier les informations, en classant les données selon leur température présumée.

Un autre modèle de tarification est basé uniquement sur la rentabilité. Bien que le modèle économique offre presque toujours les coûts globaux les plus bas, il existe un inconvénient, à savoir un accès limité ou des performances inférieures à la moyenne. Pourquoi ? Parce que le modèle économique est facturé pour ne prendre en charge que les données froides. Si les données en question sont des informations dont votre entreprise est susceptible d’avoir besoin et qu’elle utilise souvent, vous serez peut-être mieux avisé de choisir une autre méthode de stockage.

La température des données devient également très importante pour assurer la fluidité des services de stockage de données. Pour les données à température plus élevée (et d'importance majeure), les accords de niveau de service (SLA) en vigueur revêtent une importance cruciale. C’est à ce stade que des éléments tels que les vitesses d’accès et les temps de fonctionnement prévus sont énoncés clairement et qu’une entreprise doit savoir si ses besoins en stockage de données sont similaires à ceux de son CSP.