Qu’est-ce que le stockage à la demande (staas) ?

Le stockage à la demande (StaaS) est un modèle d’abonnement qui permet aux entreprises d’économiser sur les coûts initiaux et les dépenses de main-d’œuvre en confiant les workloads et la gestion des données à des plateformes de stockage de données tierces. Les solutions STaaS nécessitent généralement un espace de stockage loué sur le cloud public, mais peuvent impliquer une infrastructure de stockage sur site.
2 préoccupations ont motivé la création d'un STaaS :
STaaS a été initialement développé comme une alternative moins coûteuse, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposaient pas de budgets suffisants pour financer tous leurs coûts de stockage cloud et gérer tous leurs besoins en matière de stockage de données. Aujourd’hui, les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser des méthodes StaaS et le font.
Les sociétés technologiques qui exploitent les plateformes de stockage de données tierces qui offrent des services STaaS sont appelées fournisseurs de services cloud (CSP).
Trois types de stockage dominent le domaine du stockage de données et toute discussion sur les STaaS :
La relation formelle entre une entreprise et un CSP fournissant le stockage à la demande en tant que service (staas) commence par la rédaction d'accords de niveau de service (SLA). Ces documents contractuels lient juridiquement une entreprise aux fournisseurs de services, fixent les tarifs applicables et établissent d'autres variables liées au service géré (telles que la capacité de stockage, le coût par gigaoctet stocké et le coût par transfert de données).
Les discussions sur les STaaS sont souvent basées sur les différences perçues entre les données « froides » et les données « chaudes ». Les données froides sont considérées comme ayant peu d’importance immédiate, tandis que les données chaudes sont des informations que l’on pense être en cours d’utilisation et qui sont donc considérées comme importantes.
L’analogie évidente ici est avec la nourriture. Les données chaudes sont comme les plats chauds. Il doit être servi rapidement, et sa solution de stockage doit donc être capable d'offrir un minimum de flexibilité pour permettre ce service rapide. Les données chaudes restent sur la table, prêtes à être servies. Les données froides s'apparentent davantage à des restes, à des aliments autrefois chauds qui doivent être conservés en toute sécurité grâce à la réfrigération. Les données froides sont stockées au froid. Et pour les données que vous pourriez ou non réutiliser un jour, il y a toujours le congélateur.
Certes, ces distinctions entre chaud/froid sont entièrement subjectives. Il convient également de noter qu’une grande partie des données (et peut-être même la plupart) subissent des changements de température drastiques au cours de leur cycle de vie. Néanmoins, prioriser les données en fonction de leurs besoins actuels et futurs est une solution pour trier les informations, en classant les données selon leur température présumée.
Un autre modèle de tarification est basé uniquement sur la rentabilité. Bien que le modèle économique offre presque toujours les coûts globaux les plus bas, il existe un inconvénient, à savoir un accès limité ou des performances inférieures à la moyenne. Pourquoi ? Parce que le modèle économique est facturé pour ne prendre en charge que les données froides. Si les données en question sont des informations dont votre entreprise est susceptible d’avoir besoin et qu’elle utilise souvent, vous serez peut-être mieux avisé de choisir une autre méthode de stockage.
La température des données devient également très importante pour assurer la fluidité des services de stockage de données. Pour les données à température plus élevée (et d'importance majeure), les accords de niveau de service (SLA) en vigueur revêtent une importance cruciale. C’est à ce stade que des éléments tels que les vitesses d’accès et les temps de fonctionnement prévus sont énoncés clairement et qu’une entreprise doit savoir si ses besoins en stockage de données sont similaires à ceux de son CSP.
Les entreprises apprécient la commodité du stockage à la demande (staas) et la façon dont il gère les opérations, même lorsque les besoins de stockage continuent d'augmenter. Voici quelques-uns des avantages que les STaaS peuvent offrir :
Il est intéressant de noter que ce qui rend possible les STaaS, à savoir le cloud computing, est également responsable de certains aspects négatifs liés à l'utilisation de STaaS :
Les STaaS ont démontré une fonctionnalité considérable dans de nombreuses activités liées à la protection et à la préservation des données, notamment les cas d'utilisation suivants :
Trois grandes entreprises technologiques sont les principaux fournisseurs de services STaaS. Selon les statistiques de février 2024 du groupe de recherche Synergy, elles contrôlent environ les deux tiers du marché mondial des infrastructures cloud :
De nombreux autres CSP desservent également ce marché. Le deuxième groupe d'entreprises comprend généralement les entreprises suivantes :
1. Cloud Market Gets its Mojo Back; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs, Synergy Research Group, 1er février 2024 (link resides outside IBM.com)
