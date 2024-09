IBM Informix est une base de données permanente, hautes performances, hautement évolutive et facilement intégrable de niveau entreprise, optimisée pour les workloads transactionnelles et analytiques les plus exigeantes. En tant que moteur relationnel-objet, IBM Informix intègre de façon fluide les meilleures capacités relationnelles et orientées objet, permettant ainsi la modélisation flexible de structures et de relations de données complexes.

Intégrations fluides : s’exécutent avec la plus petite capacité sur l’ensemble des appareils et des passerelles, idéales pour l’edge computing.

Traitement transactionnel performant : plus de 2 millions de transactions traitées par seconde avec une cohérence, une simultanéité et une utilisation des ressources totales pour prendre en charge des centaines de milliers d'utilisateurs.

Prise en charge native des types de données complexes : IBM Informix est un moteur multimodal prenant en charge nativement SQL, NoSQL/JSON, BSON, les séries temporelles, les types spatio-temporels et les types définis par l'utilisateur au sein d'une unique plateforme de base de données.

Intégration à watsonx : bénéficiez d'un accès rapide et gouverné à votre Informix et à d'autres sources de données sans ETL et assurez le traitement en temps réel des modèles d'IA dans le cloud hybride.

Déploiements dans le cloud hybride : grâce à la version conteneurisée d'Informix sur la plateforme IBM Cloud Pak for Data, vous pouvez déployer votre architecture sur des clouds publics, privés ou hybrides.