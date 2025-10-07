Rapport Cost of a Data Breach 2025 97 % des violations de données IA : contrôles d’accès inadaptés

Guardium Cryptography Manager 

Protégez vos données sensibles, atténuez les risques et préparez-vous à la résilience quantique grâce à la crypto-agilité

Jeune femme observant des écrans affichant du code de chiffrement

Gagnez en crypto-agilité, sécurisez les données

Les entreprises peinent à gérer leur cryptographie et à protéger leurs données sensibles. Les avancées en informatique quantique introduisent de nouvelles menaces et réglementations. Pour relever ces défis,  IBM® Guardium Cryptography Manager aide votre entreprise à gagner en crypto-agilité et à se préparer à l’ère de la cryptographie post-quantique (PQC). 
Obtenez une visibilité complète

Découvrez tous les objets cryptographiques et les actifs associés. Détectez la cryptographie inconnue ou « fantôme ».
Évaluez les risques et la conformité

Hiérarchisez les faiblesses en fonction d’indicateurs de risque personnalisés. Garantissez l’alignement avec des normes de conformité en constante évolution.
Gérez le cycle de vie des objets cryptographiques

Centralisez, simplifiez et automatisez la gestion du cycle de vie des certificats, clés et secrets.
Protégez et activez la crypto-agilité

Exploitez le chiffrement et renforcez la posture de votre entreprise en matière d’algorithmes post-quantiques.

Fonctionnalités

Illustration de la gestion simplifiée des clés et de la protection des données
Obtenez une visibilité complète sur votre environnement cryptographique

Exploitez la découverte native Nmap et intégrez vos outils à Kubernetes, Qualys, Jira et ServiceNow. Gagnez en visibilité grâce à un tableau de bord regroupant l’inventaire des objets cryptographiques de votre entreprise. Analysez le code source des applications pour identifier les objets cryptographiques vulnérables.

Illustration isométrique présentant la gamme de produits Guardium
Analysez les risques cryptographiques et informatiques. Maintenez la conformité.

Détectez les actifs informatiques faibles, expirés ou mal configurés. Hiérarchisez les vulnérabilités et automatisez les corrections. Évaluez les risques liés à la PQC, soutenez la migration vers des algorithmes post-quantiques et conformez-vous aux normes. Automatisez l’application des politiques cryptographiques en lien avec les standards. Générez des rapports prêts pour l’audit.

Illustration conceptuelle montrant l’audit de conformité automatisé des données sensibles.
Gérez le cycle de vie de vos objets cryptographiques, de bout en bout

Découvrez et cataloguez automatiquement les objets cryptographiques dans l’ensemble de vos environnements. Créez, déployez et gérez la révocation des certificats, définissez des politiques et garantissez la conformité de base ainsi que la préparation aux audits. Automatisez le renouvellement des certificats. Orchestrez le cycle de vie des clés et certificats.

Illustration du chiffrement des données et de la confidentialité des bases de données
Protégez vos actifs informatiques avec le chiffrement

Orchestrez un chiffrement transparent sans agent pour les bases de données majeures et un chiffrement avec agent pour Oracle. Adaptive Proxy protège les applications et points de terminaison réseau contre les attaques de type « récolter maintenant, décrypter plus tard ». Forward Proxy sécurise le trafic sortant. Mesurez et analysez le trafic HTTP pour optimiser les performances des algorithmes cryptographiques.

Découvrir les produits associés

Capture d’écran du produit Guardium Quantum Safe pour la découverte d’API

Quantum Safe Explorer
 

Identifie tous les artefacts pertinents sur le plan cryptographique dans les langues prises en charge dans tous les environnements et toutes les applications, notamment les applications internes, puis visualise les résultats dans une vue en portefeuille centralisée pour tirer des informations exploitables et hiérarchiser la résolution pour la résilience quantique.
Interface utilisateur du produit IBM Quantum Safe Remediator

Quantum Safe Remediator
 

Permet des environnements cryptographiques hybrides, teste les modèles de résolution tout en évaluant les performances des algorithmes dans des conditions réelles et se défend contre les attaques « récolter maintenant, décrypter plus tard », le tout grâce à une intégration transparente de l’infrastructure.
Interface utilisateur du produit Guardium Key Lifecycle Manager

Guardium Key Lifecycle Manager
 

Fournit une gestion rationalisée des clés de chiffrement et renforce la sécurité en centralisant la gestion des clés pour les solutions de stockage IBM et non IBM, y compris les solutions et les applications de stockage cloud, garantissant ainsi une intégration fluide.
Passez à l’étape suivante 

Découvrez Guardium Cryptography Manager en action.

En savoir plus Prix de l’entreprise mondiale de l’année décerné par Frost & Sullivan Donnez les moyens aux DSI d’accélérer la crypto-agilité Cours d’apprentissage Quantum Safe Obtenir le rapport sur le coût d’une violation de données 2025