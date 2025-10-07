Protégez vos données sensibles, atténuez les risques et préparez-vous à la résilience quantique grâce à la crypto-agilité
Les entreprises peinent à gérer leur cryptographie et à protéger leurs données sensibles. Les avancées en informatique quantique introduisent de nouvelles menaces et réglementations. Pour relever ces défis, IBM® Guardium Cryptography Manager aide votre entreprise à gagner en crypto-agilité et à se préparer à l’ère de la cryptographie post-quantique (PQC).
Découvrez tous les objets cryptographiques et les actifs associés. Détectez la cryptographie inconnue ou « fantôme ».
Hiérarchisez les faiblesses en fonction d’indicateurs de risque personnalisés. Garantissez l’alignement avec des normes de conformité en constante évolution.
Centralisez, simplifiez et automatisez la gestion du cycle de vie des certificats, clés et secrets.
Exploitez le chiffrement et renforcez la posture de votre entreprise en matière d’algorithmes post-quantiques.
Identifie tous les artefacts pertinents sur le plan cryptographique dans les langues prises en charge dans tous les environnements et toutes les applications, notamment les applications internes, puis visualise les résultats dans une vue en portefeuille centralisée pour tirer des informations exploitables et hiérarchiser la résolution pour la résilience quantique.
Permet des environnements cryptographiques hybrides, teste les modèles de résolution tout en évaluant les performances des algorithmes dans des conditions réelles et se défend contre les attaques « récolter maintenant, décrypter plus tard », le tout grâce à une intégration transparente de l’infrastructure.
Fournit une gestion rationalisée des clés de chiffrement et renforce la sécurité en centralisant la gestion des clés pour les solutions de stockage IBM et non IBM, y compris les solutions et les applications de stockage cloud, garantissant ainsi une intégration fluide.
Découvrez Guardium Cryptography Manager en action.