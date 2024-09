Le smishing est une forme de cybercriminalité de plus en plus populaire. Selon le rapport Proofpoint de 2023, State of the Phish (lien externe à ibm.com), 76 % des organisations ont subi des attaques par smishing en 2022.

Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse du smishing. D'une part, les pirates informatiques qui commettent ces attaques, parfois appelés des « smishers », savent que les victimes sont plus susceptibles de cliquer sur des SMS que sur d'autres liens. Dans le même temps, les progrès des filtres antispam ont rendu plus difficile les autres formes d'hameçonnage (e-mails et appels téléphoniques), d'atteindre leurs cibles.

L'augmentation du nombre d'appareils BYOD (bring your own device) et du télétravail a également conduit à la hausse du nombre de personnes utilisant leurs appareils mobiles au travail, permettant aux cybercriminels d'accéder plus facilement aux réseaux de la société par le biais des téléphones portables des employés.