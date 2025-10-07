Un NOC et un centre des opérations de sécurité (SOC) remplissent tous deux des fonctions critiques, mais les objectifs d'un centre d'opérations réseau présentent des différences majeures. Un centre des opérations de sécurité et un centre d'assistance. Tous trois proposent une assistance en cas de problème, bien que les centres d'assistance soient souvent plus centrés sur l' utilisateur final. Examinons chacun d'eux et voyons en quoi ils diffèrent.

NOC

Comme indiqué précédemment, les NOC se concentrent sur la gestion du réseau afin d’assurer le temps de fonctionnement du réseau et d’identifier rapidement les problèmes. Ils travaillent généralement en coulisse pour garantir une expérience sans faille.

SOC

Un SOC travaille également en coulisse, mais se concentre sur la sécurité des réseaux et des informations, en effectuant une analyse des menaces et en surveillant les attaques sur un réseau client. Les SOC sont formés à la détection des anomalies et à l'atténuation des cyberattaques dès qu'elles se produisent. Alors que la mission du NOC est d’assurer une connectivité réseau 7 jours sur 7, un SOC évalue les menaces et met en place des protections contre les attaques susceptibles de perturber le réseau 7 jours sur 7.

Centre d’assistance

Les centres d’assistance identifient, entre autres, les problèmes liés au réseau. Cependant, le centre d’assistance interagit principalement avec l’ utilisateur final, comme un employé de bureau confronté à une interruption de la connectivité réseau ou un technicien sur site ayant des problèmes avec une connexion d’équipement. Les NOC interagissent rarement avec l’ utilisateur final, mais travaillent plutôt directement avec les fournisseurs de services gérés et/ou l’équipe informatique interne de l’entreprise.

Aucune des deux équipes ne travaille de manière isolée ; les NOC peuvent également être sur appel pour soutenir le centre d’assistance. Par exemple, si un représentant du service client a des difficultés à se connecter au réseau, il sera d'abord adressé au centre d'assistance. Si le problème ne peut pas y être résolu, il sera transmis au NOC.