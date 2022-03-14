Un SAN (storage area network) est un réseau de périphériques de stockage dédiés et étroitement couplés, qui fournit un pool de stockage partagé et apparaît à chaque utilisateur du réseau comme s’il était connecté directement à l’ordinateur. Le réseau SAN se connecte via Fibre Channel et utilise des commutateurs pour gérer le trafic des données de stockage. Il est conçu pour assurer un accès aux données rapide, à faible latence, et une évolutivité aisée.
Le NAS (stockage en réseau) désigne à un serveur de stockage de niveau fichier connecté à un réseau informatique, afin de permettre l’accès aux données à un groupe d’utilisateurs sur ce réseau. Le système NAS se connecte via un réseau Ethernet et dispose de structures de données redondantes pour plus de résilience. Il est conçu pour être une option de stockage réseau abordable et facile à entretenir.
Les solutions SAN assurent un stockage par blocs, ce qui signifie que les données sont divisées en volumes de stockage qui peuvent être formatés avec différents protocoles, tels que iSCSI et Fibre Channel Protocol (FCP). Un SAN peut inclure des disques durs ou des nœuds de stockage virtuel et des ressources cloud, que l’on appelle SAN virtuels ou vSAN.
Les configurations SAN sont constituées de trois couches distinctes :
Lorsque l’utilisateur A souhaite collaborer sur un fichier avec l’utilisateur B, qui se trouve à un autre endroit, il recherche le fichier sur un périphérique en réseau, déclenchant une demande d’accès au fichier auprès de la couche hôte. La demande est ensuite traitée via un serveur sur le réseau, ou couche de structure, à l'aide de protocoles d'accès aux données. Les données sont ensuite extraites du pool de données de la couche de stockage. L’utilisateur A peut y apporter des modifications, et comme les SAN offrent un stockage et des mises à jour à faible latence, l’utilisateur B peut accéder au fichier, voir les modifications et ajouter les siennes en temps réel.
Une autre approche du stockage SAN consiste à utiliser un vSAN (un storage area network virtuel). Au lieu de stocker les données sur un support matériel tel qu'un disque dur, les vSANs proposent un stockage sur machines virtuelles (VM), souvent hébergées sur un serveur. Les machines virtuelles sont les unités fondamentales du cloud computing. Elles permettent aux entreprises d’exécuter et de faire évoluer les applications et les workloads avec efficacité et efficience. LE vSAN exploite la flexibilité, l’évolutivité et la sécurité de cloud computing pour assurer le stockage partagé et l’accès aux données dans toute l’entreprise et sur différents sites.
Les systèmes NAS assurent un stockage de données sous forme de fichiers organisés en dossiers sous une hiérarchie de répertoires et de sous-répertoires. Contrairement au stockage direct, auquel un seul appareil peut accéder, le système de fichiers NAS offre des capacités de stockage et de partage des fichiers entre les appareils.
Le système NAS est construit à partir des éléments suivants :
Lorsque l’utilisateur effectue une requête liée à un fichier stocké sur un NAS, la requête est envoyée au boîtier NAS, gérée par le système d’exploitation et le logiciel, tandis que les données sont récupérées à l’aide de protocoles tels que SMB (server message block) (un protocole de niveau application utilisé pour l’accès partagé aux fichiers), ou encore NFS (network file system), qui permet aux utilisateurs de consulter, de stocker et mettre à jour les fichiers dans un système distant. Les données sont ensuite envoyées par paquets à l’appareil de l’utilisateur à l’aide du protocole TCP/IP via un serveur central ou un commutateur.
Les systèmes SAN et NAS sont des solutions de stockage en réseau conçues pour fournir à plusieurs utilisateurs un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux données sur site et à distance. Voici quelques différences entre les deux approches.
Dans certains cas, le NAS est préférable, en fonction des besoins et des applications de l’entreprise :
La faible latence et l’évolutivité font des SAN le choix privilégié dans ces cas :
Les entreprises disposent aujourd’hui d’une large gamme de technologies de stockage. C’est pourquoi il est important de comprendre les différentes options, leurs fonctionnalités et les bons cas d’utilisation pour les différentes méthodes de stockage. IBM propose un certain nombre de solutions de stockage pour répondre aux besoins d'entreprise modernes d'aujourd'hui.
