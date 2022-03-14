Les solutions SAN assurent un stockage par blocs, ce qui signifie que les données sont divisées en volumes de stockage qui peuvent être formatés avec différents protocoles, tels que iSCSI et Fibre Channel Protocol (FCP). Un SAN peut inclure des disques durs ou des nœuds de stockage virtuel et des ressources cloud, que l’on appelle SAN virtuels ou vSAN.

Les configurations SAN sont constituées de trois couches distinctes :

la couche de structure est la façon dont le stockage se connecte à l’utilisateur, par exemple via des périphériques réseau et des câbles. Cette connectivité peut se faire via Fibre Channel ou Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Les deux allègent la pression sur le réseau local (LAN) en déplaçant le stockage et le trafic de données associé vers son propre réseau à haut débit. Couche hôte : les serveurs et les applications qui facilitent l’accès au stockage. Comme cette couche reconnaît le stockage en tant que service comme un disque dur local, elle garantit des vitesses de traitement et de transfert de données élevées.

Lorsque l’utilisateur A souhaite collaborer sur un fichier avec l’utilisateur B, qui se trouve à un autre endroit, il recherche le fichier sur un périphérique en réseau, déclenchant une demande d’accès au fichier auprès de la couche hôte. La demande est ensuite traitée via un serveur sur le réseau, ou couche de structure, à l'aide de protocoles d'accès aux données. Les données sont ensuite extraites du pool de données de la couche de stockage. L’utilisateur A peut y apporter des modifications, et comme les SAN offrent un stockage et des mises à jour à faible latence, l’utilisateur B peut accéder au fichier, voir les modifications et ajouter les siennes en temps réel.

Une autre approche du stockage SAN consiste à utiliser un vSAN (un storage area network virtuel). Au lieu de stocker les données sur un support matériel tel qu'un disque dur, les vSANs proposent un stockage sur machines virtuelles (VM), souvent hébergées sur un serveur. Les machines virtuelles sont les unités fondamentales du cloud computing. Elles permettent aux entreprises d’exécuter et de faire évoluer les applications et les workloads avec efficacité et efficience. LE vSAN exploite la flexibilité, l’évolutivité et la sécurité de cloud computing pour assurer le stockage partagé et l’accès aux données dans toute l’entreprise et sur différents sites.