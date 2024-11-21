Qu'est-ce qu'un maillage de service ?

Les applications les plus populaires d’aujourd’hui exigent que de nombreuses charges de travail ou tâches et processus de calcul soient déployés en même temps. Une architecture de microservices permet aux développeurs de créer chaque application comme un ensemble de petits microservices indépendants plus faciles à gérer.
Cependant, pour que le code d’application fonctionne, les microservices doivent communiquer rapidement et avec précision : c’est là que l’architecture de maillage de service est critique. Les maillages de service sont conçus de manière à permettre aux développeurs de mieux contrôler la communication entre services au sein d’une application.
Au niveau le plus fondamental, les maillages de service s’appuient sur un type de communication connu sous le nom de communication basée sur un proxy pour améliorer la gestion et le contrôle des applications basées sur les microservices. Les fonctionnalités basées sur un proxy comprennent des serveurs proxy (également appelés proxys) qui fonctionnent comme des intermédiaires entre le microservice et le réseau d’une entreprise, permettant au trafic d’être acheminé vers et depuis un service par l’intermédiaire de proxys. Cette capacité, connue sous le nom de communication proxy réseau, est critique pour maintenir la gestion, l’observabilité et la sécurité de nombreuses applications.
En plus des proxys, une architecture maillage de service s’appuie sur deux composants primaires qui lui permettent de fonctionner : le plan de contrôle et le plan de données.