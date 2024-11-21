Qu'est-ce qu'un maillage de service ?

L’un des plus grands défis auxquels les développeurs d’application sont confrontés dans l’environnement (informatique) moderne est l’évolutivité. À mesure que le nombre d’utilisateurs d’applications augmente, il devient difficile pour les ingénieurs en DevOps (la méthodologie de développement logiciel qui accélère la livraison d’applications grâce à l’automatisation) de surveiller les performances des services. Un maillage de service fournit des fonctionnalités principales qui permettent de surveiller et de gérer des services critiques tels que la journalisation, le traçage et le contrôle du trafic.

Les applications étant devenues essentielles à la transformation numérique, l’importance des maillages de service s’est accrue. Aujourd’hui, ils sont les principaux catalyseurs de certaines des technologies d’application les plus avancées disponibles, notamment les applications cloud natives, les microservices et les conteneurs.

Selon Forbes, en 2022, 70 % des entreprises mettaient déjà en place un maillage de services et 19 % y pensaient.1