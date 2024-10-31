Qu’est-ce qu’un plan de contrôle ?

Le fonctionnement ds plans de contrôle dépend de la configuration du réseau informatique sur lequel ils sont installés. Dans un réseau informatique conventionnel ou traditionnel, des périphériques matériels fixes tels que des routeurs et des commutateurs contrôlent le trafic réseau. Dans un réseau conventionnel, le plan de contrôle, les plans de gestion et les plans de données sont tous installés dans le microprogramme des routeurs et des commutateurs. Toutefois, cette approche devient peu pratique à mesure que les entreprises modernes se tournent vers les architectures SDN, qui leur offrent plus d’évolutivité.

Les réseaux informatiques étant devenus plus essentiels aux entreprises, le SDN est apparu comme le moyen le plus efficace pour mettre en œuvre de nombreuses applications commerciales. Le marché du SDN se développe rapidement ; en 2023, il était estimé à 24 milliards de dollars et devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de plus de 19 % (60 milliards de dollars) au cours des quatre prochaines années.1

La SDN dépend d’une plateforme centralisée utilisée pour communiquer avec l’infrastructure informatique de l’entreprise. Cette plateforme est utilisée pour diriger les données et le trafic réseau entre les appareils.

Dans un réseau SDN, le plan de contrôle utilise un composant spécialisé appelé serveur API pour gérer et contrôler les données échangées entre les nœuds. Grâce aux plans de contrôle et aux fonctionnalités de l’API, les SDN peuvent exploiter les environnements d’application métier en tant que code informatique, ce qui fait gagner du temps aux développeurs et permet aux entreprises modernes de fonctionner plus efficacement.