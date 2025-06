Qu’est-ce que le protocole DNS ?

Le DNS utilise le protocole UDP (User Datagram Protocol) pour répondre aux requêtes DNS en raison de sa vitesse et de sa faible surcharge. Pour les réponses DNS supérieures à 512 octets, ou si un serveur gère les transferts de zone (le transfert d’enregistrements DNS des serveurs DNS primaires vers les serveurs DNS secondaires) ou des tâches similaires, il utilise le protocole TCP (Transmission Control Protocol). Le TCP permet de vérifier l’intégrité des données et de diviser un message en paquets plus petits pour lui garantir d’atteindre sa destination le plus rapidement possible.