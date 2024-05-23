Solutions IoT

L'Internet des objets (IoT) désigne les milliards d'appareils physiques dans le monde qui sont désormais connectés à l'internet, et qui collectent et partagent des données.
En associant les données IoT aux technologies IBM Cloud, les entreprises peuvent extraire des informations précieuses pour améliorer pratiquement tous les aspects de leurs opérations et permettre la mise en place de nouveaux modèles économiques innovants.
Commencez par votre appareil et connectez-le à une recette IBM Cloud.
Connectez-vous à IBM Cloud à l'aide des protocoles ouverts et légers MQTT ou HTTP.
Gérez les appareils connectés pour que vos applications puissent accéder aux données en direct et aux données historiques.
Utilisez des API hautement sécurisées pour connecter vos applications aux données de vos appareils.
Créez des applications d'analyse dans IBM Cloud, un autre cloud ou vos propres serveurs.
Connectez, collectez et commencez à traiter les données IoT rapidement et facilement avec IBM Watson IoT® Platform.
Profitez du service d'analyse pour la visualisation et l'analyse basée sur l'IA dans le cloud.
IBM Blockchain contribue à maintenir la confiance dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
Maintenez la visibilité et le contrôle des actifs intelligents dans vos opérations avec l'IoT et l'IA.
Réinventez l'espace pour répondre aux besoins en constante évolution de vos biens immobiliers et de vos installations.
Faites évoluer vos processus d'ingénierie tout au long du cycle de vie du produit grâce à des informations issues de l'IA.
Commencer aujourd'hui. Faites les premiers pas vers une meilleure compréhension de vos actifs, processus et données.