Solutions IoT

Composez et étendez des applications qui tirent parti des données et des analyses de vos appareils et capteurs connectés
L'IoT et IBM Cloud® créent des opportunités de croissance

L'Internet des objets (IoT) désigne les milliards d'appareils physiques dans le monde qui sont désormais connectés à l'internet, et qui collectent et partagent des données.

En associant les données IoT aux technologies IBM Cloud, les entreprises peuvent extraire des informations précieuses pour améliorer pratiquement tous les aspects de leurs opérations et permettre la mise en place de nouveaux modèles économiques innovants.
Votre appareil ou passerelle

Commencez par votre appareil et connectez-le à une recette IBM Cloud.
MQTT et HTTP

Connectez-vous à IBM Cloud à l'aide des protocoles ouverts et légers MQTT ou HTTP.
IBM Watson® IoT Platform

Gérez les appareils connectés pour que vos applications puissent accéder aux données en direct et aux données historiques.
API REST et en temps réel

Utilisez des API hautement sécurisées pour connecter vos applications aux données de vos appareils.
Votre application et vos analyses

Créez des applications d'analyse dans IBM Cloud, un autre cloud ou vos propres serveurs.
Commencez petit, évoluez rapidement

Connectez, collectez et commencez à traiter les données IoT rapidement et facilement avec IBM Watson IoT® Platform.

Visualiser, analyser et agir

Profitez du service d'analyse pour la visualisation et l'analyse basée sur l'IA dans le cloud.

Traçabilité numérique

IBM Blockchain contribue à maintenir la confiance dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Gestion des actifs d'entreprise

Maintenez la visibilité et le contrôle des actifs intelligents dans vos opérations avec l'IoT et l'IA.

Gestion des installations

Réinventez l'espace pour répondre aux besoins en constante évolution de vos biens immobiliers et de vos installations.

Ingénierie des systèmes

Faites évoluer vos processus d'ingénierie tout au long du cycle de vie du produit grâce à des informations issues de l'IA.

Prochaines étapes

Commencer aujourd'hui. Faites les premiers pas vers une meilleure compréhension de vos actifs, processus et données.

