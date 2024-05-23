Solutions IoT

L'Internet des objets (IoT) désigne les milliards d'appareils physiques dans le monde qui sont désormais connectés à l'internet, et qui collectent et partagent des données.

En associant les données IoT aux technologies IBM Cloud, les entreprises peuvent extraire des informations précieuses pour améliorer pratiquement tous les aspects de leurs opérations et permettre la mise en place de nouveaux modèles économiques innovants.