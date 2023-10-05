Qu’est-ce qu’un objectif de niveau de service (SLO) ?

Les SLO sont quantifiés par des indicateurs de qualité de service (SLI), des indicateurs numériques d'un élément du service. Les SLO sont des composants d'accords de niveau de service (SLA) plus vastes entre fournisseurs et clients, qui déterminent le niveau de service attendu et prévoient des pénalités en cas de manquement aux objectifs.



Pour s'assurer que les niveaux de service répondent aux exigences opérationnelles et aux attentes des clients, les équipes d'ingénierie de la fiabilité des sites (SRE), DevOps, IT et autres équipes concernées doivent comprendre les parcours utilisateurs clés pour chaque application : les interactions qui conduisent les utilisateurs finaux à leurs résultats souhaités.

L'engagement interne est primordial pour la réussite des SLO (et par conséquent, des SLA), et plusieurs parties prenantes devraient contribuer à la détermination des SLO, notamment les responsables de produit, les équipes DevOps et de gestion des problèmes, ainsi que les ingénieurs d'infrastructure. "Les clients externes participent à la discussion au moyen de groupes de discussion, d'études, de plaintes clients et des médias sociaux.

Le principe clé des SLO est que la fiabilité du service engendre la satisfaction de l'utilisateur, ce qui crée de meilleures opportunités commerciales. L'établissement de cibles de fiabilité mesurables aide une organisation à concilier une expérience utilisateur agréable et efficace avec un coût raisonnable : ne pas dépasser le budget IT avec des niveaux de service dépassant ceux nécessaires ou attendus.

Les SLO sont essentiels car ils établissent les objectifs de qualité de service (QoS) et de fiabilité en termes précis, quantifiables et objectifs. Ils ne sont pas conçus pour définir le niveau de performance optimal, mais une plage de normes de performance les plus élevées et les moins acceptables.1

L'objectif des SLO est parfaitement résumé dans le livre 97 Things Every Cloud Engineer Should Know (lien externe à ibm.com), de O'Reilly Media : « Comment fournir à la direction un moyen simple de saisir immédiatement les compromis entre fiabilité, rapidité d'innovation et coût ? Les SLO sont la solution. Les SLO établissent des principes de fiabilité clairs qui équilibrent les compromis entre les coûts du cloud, la vitesse de changement et les risques externes. »