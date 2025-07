Qu’est-ce que la gouvernance des modèles ?

La gouvernance des modèles a vu le jour dans le secteur financier en réponse aux risques liés à la complexité des modèles financiers. Avec l’essor des technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML), elle a rapidement gagné en importance. Selon McKinsey, 78 % des organisations déclarent utiliser l’IA dans au moins une de leurs fonctions, ce qui souligne à quel point les modèles d’IA et de ML font désormais partie intégrante de la prise de décision opérationnelle et stratégique.

L’objectif de la gouvernance des modèles est de garantir que les modèles (financiers traditionnels ou de machine learning) fonctionnent comme prévu, restent conformes et fournissent des résultats dignes de confiance au fil du temps. Un cadre solide de gouvernance des modèles favorise la transparence, la responsabilité et la répétabilité tout au long du cycle de vie des modèles.

Dans les secteurs réglementés tels que la banque et l’assurance, la gouvernance des modèles fait partie des exigences de conformité. Aux États-Unis, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) définit des pratiques de gouvernance spécifiques à la gestion des risques liés aux modèles pour les institutions financières. Bien que les directives de l’OCC n’aient pas force de loi, elles sont utilisées dans le cadre des contrôles réglementaires. Leur non-respect peut entraîner des amendes ou d’autres sanctions.

À mesure que la prise de décision en temps réel se généralise et que les exigences réglementaires évoluent, une gouvernance efficace des modèles apparaît comme un impératif pour les organisations qui souhaitent exploiter l’IA de manière responsable.