Qu’est-ce qu’un test de résistance bancaire ?

Un test de résistance bancaire est une méthode permettant de mesurer et de prédire la capacité d'une banque à réagir et à résister à certains événements économiques négatifs hypothétiques, mais plausibles, tels qu'une récession ou une pandémie.
En période de crise financière, les banques surendettées courent le risque de se retrouver à court de capitaux si elles ne gèrent pas leurs risques avec prudence et ne maintiennent pas des réserves de trésorerie appropriées. La faillite d’une banque d’une taille suffisante peut avoir un effet domino sur les systèmes financiers nationaux et mondiaux, et entraîner des dommages exponentiels, ce qui souligne l’importance cruciale des tests de résistance bancaire.
Les tests de résistance bancaires font partie d’une méthodologie plus large de tests de résistance utilisée dans le domaine financier pour évaluer la résilience de nombreux types d’instruments financiers, tels que les actions, les obligations et d’autres types d’institutions financières, comme les fonds spéculatifs. Étant donné que les banques, en particulier les plus grandes, sont susceptibles d’exercer une influence disproportionnée sur les systèmes financiers au sens large, il est particulièrement nécessaire de s’assurer qu’une banque est prête à faire face à diverses tensions potentielles.
Bien qu'il existe de nombreuses façons de réaliser un test de résistance bancaire, le processus consiste généralement à modéliser les bénéfices, les pertes et les risques prévus afin d'établir des projections financières. À l'instar de la plupart des entreprises, les banques établissent déjà ces projections dans le cadre de leurs activités normales de gestion des risques et de gestion des vulnérabilités, ainsi que pour étayer leurs décisions à court et à long terme.
Toutefois, pour ce test, les analystes effectuent des projections spéciales basées sur l’impact hypothétique de certains scénarios défavorables possibles, tels que :
Les exigences obligatoires en matière de tests de résistance bancaire ont été largement adoptées par les organismes de réglementation mondiaux à la suite de la crise financière de 2008, au cours de laquelle un nombre sans précédent d’emprunteurs ont été contraints de se déclarer en défaut de paiement sur des contrats hypothécaires dits « subprimes ». Les banques fortement sous-capitalisées n’ont pas été en mesure de couvrir les pertes liées à la dévaluation des prêts hypothécaires, ce qui a eu un impact dévastateur sur les marchés immobiliers et s’est répercuté sur l’ensemble du secteur des services financiers. Les conséquences ont été les suivantes :
Déclenchant la Grande Récession, la pire crise économique depuis la Grande Dépression, la gravité de la crise de 2008 a conduit à la création de nouvelles agences de régulation, notamment le Troubled Assets Relief Program (TARP), le Financial Stability Oversight Council (FSOC) et le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Ces dernières années, les tests de résistance bancaire sont devenus de plus en plus courants. Des organismes de réglementation tels que la Réserve fédérale américaine (Fed), l'Autorité de réglementation prudentielle du Royaume-Uni, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et le Fonds monétaire international ont tous adopté des tests de résistance bancaires obligatoires dans le cadre de leurs exigences réglementaires plus larges afin de garantir des niveaux d'allocation de capitaux suffisants pour couvrir toute perte prévisible résultant d'événements extrêmes, mais non invraisemblables.
Les banques U.S. sont tenues de subir des tests de résistance internes semestriels, avec des délais de production de rapports serrés. Elles doivent également se soumettre à des tests de résistance supervisés par les autorités de réglementation agréées par le gouvernement. Au cours du cycle annuel des tests de résistance prudentiels, la Réserve fédérale élabore et publie quatre documents afin d'établir les paramètres et les exigences officiels des tests de l'année et de communiquer les résultats de manière transparente au public. Les quatre documents se trouvent sur le site Web officiel de la Federal Reserve Dodd-Frank Stress Test Publications et sont les suivants :
Toutes les évaluations doivent inclure un ensemble standardisé de scénarios de tests de résistance, tels qu'un tsunami en Asie du Sud-Est, une baisse de 5 % des ventes immobilières commerciales, une baisse de 30 % des ventes des petites entreprises ou une combinaison de plusieurs chocs économiques simultanés. Des exemples historiques basés sur les conditions économiques réelles du passé, tels que l'éclatement de la bulle technologique en 2000, la pandémie de coronavirus en 2020 et le krach boursier de 1987, sont également souvent utilisés pour simuler les conditions économiques et la volatilité des marchés.
Au cours d’un test de résistance, les analystes établissent des projections pour les neuf trimestres suivants sur la base des bilans bancaires réels et des scénarios hypothétiques requis afin de déterminer si les ratios de fonds propres sont suffisants pour continuer à effectuer des distributions pendant une récession grave, soit en prouvant que les réserves de fonds propres sont adéquates, soit en exposant les vulnérabilités susceptibles d’entraîner l’effondrement du système bancaire.
La Réserve fédérale est chargée de réaliser des tests de résistance prudentiels et publie des documents détaillés sur la manière dont le cycle annuel de tests sera mené, en émettant des lignes directrices et en annonçant toute mise à jour pertinente lorsque cela est nécessaire. Le processus suit une procédure standardisée :
La Réserve fédérale utilise les résultats du test de résistance prudentiel, en partie, pour fixer les exigences de fonds propres des banques participantes, émettre les ordonnances réglementaires nécessaires et publier ses conclusions. Les institutions financières sont tenues par la loi de se conformer à des tests de résistance prudentiels transparents. Les entreprises dont les résultats des tests de résistance ne démontrent pas que leurs fonds propres sont suffisants sont tenues de réduire le versement de dividendes et les rachats d'actions afin de préserver ou de constituer des réserves de capital. Comme cela peut souvent avoir des conséquences importantes sur le cours des actions d'une banque, certaines banques qui échouent à leur test de résistance annuel peuvent éviter des sanctions sévères en présentant un plan d'action rigoureux visant à prouver ou à améliorer l'adéquation de leur réserve de capital.
Les grandes banques internationales utilisent des tests de résistance depuis le début des années 1990 pour prédire leur capacité à maintenir leurs opérations de base, même en période de difficultés économiques importantes. En 1996, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, un organisme international de réglementation bancaire, a modifié l'Accord de Bâle sur les fonds propres afin d'exiger des banques et des sociétés d'investissement qu'elles procèdent à des tests de résistance. Bien que les recommandations du comité soient souvent mises en œuvre par divers gouvernements régionaux, ceux-ci n'ont pas le pouvoir d'imposer spécifiquement le respect des exigences de l'accord. Jusqu’en 2007, les banques, en particulier aux États-Unis, n’effectuaient généralement des tests de charge qu’à leur propre discrétion.
En réponse à la crise financière de 2008, le gouvernement fédéral américain a adopté la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act dans le but de réformer le système de réglementation financière et d’empêcher les institutions « trop grandes pour faire faillite » de ne pas se préparer adéquatement à des ralentissements prévisibles du marché.
Dans le cadre de cette réforme, les États-Unis ont instauré en 2011 de nouvelles réglementations obligeant les banques à se soumettre à une analyse et à un examen complets des fonds propres (CCAR), qui comprennent divers tests de résistance.
En octobre 2012, les régulateurs américains ont étendu cette pratique pour exiger que les grandes banques effectuent des tests de résistance deux fois par an : une fois en interne et une fois sous la supervision des régulateurs fédéraux. En 2014, les exigences du test de résistance Dodd-Frank (Dodd-Frank Act Stress Testing, DFAST) ont été élargies pour inclure les entreprises de taille moyenne détenant des actifs se situant entre 10 et 50 milliards de dollars.
Les tests de résistance bancaires fournissent des informations précieuses sur la santé des institutions financières les plus importantes au monde et contribuent à garantir que les banques satisfont aux exigences de fonds propres essentielles en vue de prolonger la croissance économique. Les tests de résistance aident les banques et les organismes de réglementation à prévoir, à se préparer et à atténuer les crises économiques potentielles, ainsi qu’à maintenir un système financier mondial robuste et résilient.
Depuis le lancement des tests de résistance Dodd-Frank, la Réserve fédérale a constaté une augmentation des fonds propres après crise. L’année dernière, un communiqué de presse de la Fed a annoncé que, selon les tests de résistance annuels, si les grandes banques peuvent subir une perte plus importante par rapport aux résultats des années précédentes, elles sont bien placées pour survivre aux défis prévisibles du marché et conserver des exigences de capital minimales.
