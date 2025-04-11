Qu’est-ce qu’un test de résistance bancaire ?

En période de crise financière, les banques surendettées courent le risque de se retrouver à court de capitaux si elles ne gèrent pas leurs risques avec prudence et ne maintiennent pas des réserves de trésorerie appropriées. La faillite d’une banque d’une taille suffisante peut avoir un effet domino sur les systèmes financiers nationaux et mondiaux, et entraîner des dommages exponentiels, ce qui souligne l’importance cruciale des tests de résistance bancaire.

Les tests de résistance bancaires font partie d’une méthodologie plus large de tests de résistance utilisée dans le domaine financier pour évaluer la résilience de nombreux types d’instruments financiers, tels que les actions, les obligations et d’autres types d’institutions financières, comme les fonds spéculatifs. Étant donné que les banques, en particulier les plus grandes, sont susceptibles d’exercer une influence disproportionnée sur les systèmes financiers au sens large, il est particulièrement nécessaire de s’assurer qu’une banque est prête à faire face à diverses tensions potentielles.

Bien qu'il existe de nombreuses façons de réaliser un test de résistance bancaire, le processus consiste généralement à modéliser les bénéfices, les pertes et les risques prévus afin d'établir des projections financières. À l'instar de la plupart des entreprises, les banques établissent déjà ces projections dans le cadre de leurs activités normales de gestion des risques et de gestion des vulnérabilités, ainsi que pour étayer leurs décisions à court et à long terme.

Toutefois, pour ce test, les analystes effectuent des projections spéciales basées sur l’impact hypothétique de certains scénarios défavorables possibles, tels que :

Augmentation du taux de chômage à X % au cours d’une année donnée

Une baisse des marchés des actions supérieure à Y % au cours d’une année donnée

Baisse du PIB de Z % au cours d’une année donnée

Une augmentation des taux d’intérêt jusqu’à A %, B % ou C %, etc.

Une augmentation imprévue des contrats conclus de Q %

Une forte augmentation du prix du pétrole, du gaz ou d’autres ressources énergétiques