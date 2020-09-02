Voici une réponse classique en ingénierie des systèmes : ça dépend. Il peut être utile de commencer par quelques définitions dans le contexte de l’automatisation :

No-code fait référence à des outils d’automatisation qui ne nécessitent aucun langage de programmation (code) pour construire des artefacts pertinents, tels que des applications, des robots, des processus, des décisions, des chatbots, et ainsi de suite. Tout logiciel d’automatisation no-code est souvent difficile à déployer, à exploiter ou à étendre plus tard.

D’une manière générale, un environnement no-code a une portée limitée et est donc efficace pour la résolution de problèmes verticaux ou horizontaux spécifiques, mais ne devrait pas être appliqué à des zones qui ne le concernent pas. Souvent, avec n’importe quel outil d’automatisation, mais surtout les outils no-code, je vois des équipes s’enthousiasmer à l’idée d’étendre la portée d’un outil de ce qu’il fait de mieux (par exemple, gérer les tâches de projet pour des équipes de deux à six personnes) à un domaine adjacent qui ne convient pas (par exemple, intégrer les tâches de projet à la gestion de feuille de route pour la traçabilité).

Le low-code fait référence à des outils d’automatisation plus réalistes qui ne nécessitent généralement aucun code pour commencer à créer des artefacts pertinents, qui peuvent ensuite être étendus par les développeurs sans recommencer à zéro.

Le robot RPA refère à un type d'artefact d'automatisation qui combine souvent un low-code et une automatisation basée sur l'interface utilisateur afin d'interagir avec les applications comme le font les humains.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent créer des robots logiciels à l’aide d’outils RPA low code ? Pour accroître les chances de réussite, les utilisateurs professionnels ont besoin de conseils avisés de la part d’une équipe d’experts qui peut leur fournir les informations suivantes : bonnes pratiques documentées, exemples de modèles de bot, renforcement positif qui encourage l’innovation et support réactif pour créer des bots. Grâce à ce type de conseils et d’assistance, les utilisateurs professionnels peuvent facilement créer des bots logiciels utiles tout en veillant à ce que le déploiement et la maintenance des bots ne l’emportent pas sur les avantages.

Enfin, il est important de soumettre les bots RPA à des contrôles de qualité, comme vous le feriez pour n’importe quel développement de code. Un robot logiciel peut fonctionner pour un utilisateur sur une machine dans un cas d’utilisation, mais il peut ne pas fonctionner pour tous. Le renforcement de la sécurité, la journalisation et la qualité de service (par exemple, réessayer en cas d’erreur) est attendu des logiciels cloud d’aujourd’hui et, dans la plupart des cas, n’est pas automatique ou low code. Si vous prévoyez de renforcer vos projets de logiciels RPA, le succès sera nettement supérieur.

Jeff Goodhue, spécialiste informatique exécutif mondial, Business Automation