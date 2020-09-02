Les outils d’automatisation robotique des processus (RPA) sont souvent décrits comme des logiciels d’automatisation no-code ou low-code. Même si cela peut être vrai, cela ne signifie pas nécessairement qu’il est facile pour les professionnels de créer des bots (ou de les utiliser rapidement) pour automatiser les processus métier. Nous avons décidé de valider l’idée « tout le monde peut utiliser ces outils » en demandant à quelques-uns de nos experts en automatisation et partenaires commerciaux de répondre à cette question : Les utilisateurs professionnels peuvent-ils facilement construire des robots logiciels à l’aide d’outils RPA ?
Les sept perspectives suivantes — provenant de personnes qui travaillent régulièrement avec des entreprises utilisant divers outils RPA — peuvent aider à définir les bonnes attentes sur ce qui est nécessaire pour permettre aux utilisateurs professionnels de construire facilement les robots logiciels dont ils ont besoin pour travailler de manière plus efficace.
Tout d’abord, tous les utilisateurs professionnels ne sont pas identiques. Notre travail avec les clients le confirme. Certains utilisateurs professionnels, comme les analystes financiers, utilisent régulièrement des logiciels avancés, il peut donc être plus facile de créer un robot RPA pour automatiser les tâches répétitives et chronophages que d'utiliser certaines des feuilles de calcul que j'ai vues circuler dans les services financiers. D'autres, issus de secteurs qui commencent à peine leur parcours de numérisation, trouveront peut-être plus facile d'escalader le mont Everest que de construire un robot logiciel.
La deuxième dimension à prendre en compte est ce que vous voulez que les robots logiciels fassent. Les bots RPA peuvent effectuer toutes sortes de tâches de front-office et de back-office, des cas d’utilisation simples aux complexes. Déterminer ce que vous voulez que fasse votre bot aura un impact important sur l’expertise dont vous avez besoin pour le créer. Voulez-vous qu’il vous permette de faire quelque chose de simple, comme extraire des données d’une feuille de calcul et les charger dans votre système CRM ? Ou voulez-vous qu’il fasse quelque chose de plus avancé, comme classer les e-mails entrants, les tâches de routage ou la prise de décisions complexes ?
Nous avons constaté que les bots RPA simples sont un excellent moyen d’initier la plupart des professionnels à ce logiciel d’automatisation. À mesure que les employés gagnent en expérience, ils sont en mesure de s’attaquer à une automatisation plus complexe des tâches de front-office grâce à des capacités d’automatisation robotisée des processus plus avancées. De manière générale, un bon baromètre pour savoir quel type d’utilisateur professionnel peut facilement construire un bot logiciel est le suivant : si vous utilisez régulièrement des fonctions dans une feuille de calcul ou si vous avez mis en place une routine simple d’automatisation à domicile, alors construire un bot devrait être relativement simple.
Jim Casey, Directeur, IBM Digital Business Automation
Oui, les utilisateurs experts en entreprise — ceux qui connaissent parfaitement les systèmes, les processus et les outils — peuvent créer des bots logiciels d’automatisation simples et non supervisés après quelques semaines de formation RPA. Toutefois, le service informatique doit toujours être impliqué dans la réutilisation, la conception et les tests (en particulier pour les bots non surveillés) et doit participer à l’hébergement et à la maintenance des bots. Les services informatiques assureraient également la maintenance et la mise à niveau de la plateforme sous-jacente qui fait fonctionner les bots RPA et RDA. En d’autres termes, les utilisateurs professionnels ne peuvent pas effectuer l’intégralité du cycle de vie RPA de bout en bout sans support informatique, mais ils peuvent concevoir et construire des robots logiciels et collaborer avec l’informatique pour apporter une valeur significative tout au long du cycle de vie.
Ben Chance, associé, IBM Automation, leader des offres
La réponse à cette question est généralement négative, et ce pour deux raisons :
Zach Silverstein, responsable technique d’IBM Cloud, responsable technique mondial de la RPA
Oui, en théorie, les utilisateurs professionnels peuvent créer des bots RPA. C’est de plus en plus facile grâce aux outils RPA disponibles. Mais, ils courent certains risques en automatisant les processus métier sans service informatique. Pour construire des robots logiciels, il ne suffit pas d’être capable de coder ou d’écrire un script. Les fonctions informatiques possèdent une expertise approfondie et des années d’expérience en gestion de la conformité, notamment dans des secteurs fortement réglementés. Un client d’une banque m’a récemment dit que ses utilisateurs professionnels avaient réussi à développer des dizaines de bots, mais qu’ils ne comprenaient pas parfaitement les contraintes d’accès liées aux informations personnelles sensibles et aux informations personnelles, ce qui a obligé le service informatique à retravailler certaines automatisations pour les mettre en conformité.
Les utilisateurs professionnels peuvent également bénéficier d’un avantage plus large lorsqu’il s’agit de hiérarchiser les cas d’utilisation, ce qui nécessite une bonne compréhension de l’environnement et de ce qui est réalisable. Même si les utilisateurs professionnels sont en mesure d’écrire des scripts pour les transactions qu’ils exécutent régulièrement, une nouvelle vision du service informatique pourrait trouver et proposer un moyen de réorganiser radicalement l’ensemble des processus métier. En adoptant une approche globale, les tâches répétitives que l’utilisateur professionnel souhaite automatiser pourraient être totalement supprimées.
Ne vous trompez pas, les développeurs citoyens sont une ressource précieuse pour tout programme d’automatisation des processus métier, mais je recommanderais qu’ils soient soutenus par le service informatique et une équipe de stratégie ou de transformation afin d’obtenir l’automatisation à moindre risque et à meilleur rendement les déploiements de logiciels.
Katie Sotheran, Stratégie, Marketing et Communication, IBM Automation
Voici une réponse classique en ingénierie des systèmes : ça dépend. Il peut être utile de commencer par quelques définitions dans le contexte de l’automatisation :
No-code fait référence à des outils d’automatisation qui ne nécessitent aucun langage de programmation (code) pour construire des artefacts pertinents, tels que des applications, des robots, des processus, des décisions, des chatbots, et ainsi de suite. Tout logiciel d’automatisation no-code est souvent difficile à déployer, à exploiter ou à étendre plus tard.
D’une manière générale, un environnement no-code a une portée limitée et est donc efficace pour la résolution de problèmes verticaux ou horizontaux spécifiques, mais ne devrait pas être appliqué à des zones qui ne le concernent pas. Souvent, avec n’importe quel outil d’automatisation, mais surtout les outils no-code, je vois des équipes s’enthousiasmer à l’idée d’étendre la portée d’un outil de ce qu’il fait de mieux (par exemple, gérer les tâches de projet pour des équipes de deux à six personnes) à un domaine adjacent qui ne convient pas (par exemple, intégrer les tâches de projet à la gestion de feuille de route pour la traçabilité).
Le low-code fait référence à des outils d’automatisation plus réalistes qui ne nécessitent généralement aucun code pour commencer à créer des artefacts pertinents, qui peuvent ensuite être étendus par les développeurs sans recommencer à zéro.
Le robot RPA refère à un type d'artefact d'automatisation qui combine souvent un low-code et une automatisation basée sur l'interface utilisateur afin d'interagir avec les applications comme le font les humains.
Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent créer des robots logiciels à l’aide d’outils RPA low code ? Pour accroître les chances de réussite, les utilisateurs professionnels ont besoin de conseils avisés de la part d’une équipe d’experts qui peut leur fournir les informations suivantes : bonnes pratiques documentées, exemples de modèles de bot, renforcement positif qui encourage l’innovation et support réactif pour créer des bots. Grâce à ce type de conseils et d’assistance, les utilisateurs professionnels peuvent facilement créer des bots logiciels utiles tout en veillant à ce que le déploiement et la maintenance des bots ne l’emportent pas sur les avantages.
Enfin, il est important de soumettre les bots RPA à des contrôles de qualité, comme vous le feriez pour n’importe quel développement de code. Un robot logiciel peut fonctionner pour un utilisateur sur une machine dans un cas d’utilisation, mais il peut ne pas fonctionner pour tous. Le renforcement de la sécurité, la journalisation et la qualité de service (par exemple, réessayer en cas d’erreur) est attendu des logiciels cloud d’aujourd’hui et, dans la plupart des cas, n’est pas automatique ou low code. Si vous prévoyez de renforcer vos projets de logiciels RPA, le succès sera nettement supérieur.
Jeff Goodhue, spécialiste informatique exécutif mondial, Business Automation
Presque tous les fournisseurs de RPA proposent aujourd’hui une plateforme RPA low code, facile à utiliser, destinée aux utilisateurs professionnels. Mais, de manière réaliste, combien d’utilisateurs professionnels peuvent utiliser la plateforme à l’échelle pour automatiser les processus métier ?
Je suis d'accord pour dire qu'avec une semaine de formation, les utilisateurs professionnels pourraient créer un simple bot RPA. Cependant, lorsqu’il s’agit de processus métier complexes ou d’automatisation à l’échelle, il est essentiel d’avoir une formation en informatique et une expérience dans le développement de logiciels d’automatisation.
Actuellement, vous aurez du mal à trouver une solution RPA autonome. Les capacités d'automatisation des processus robotiques seront intégrées aux workflows et combinées à des technologies telles que le business process management (BPM), la reconnaissance optique de caractères (OCR), machine learning (ML) et l'intelligence artificielle (IA). L’association de ces technologies nécessite de solides compétences architecturales. Cela ne signifie pas que les utilisateurs professionnels ne possèdent pas, ou ne devraient pas posséder, de programmes RPA. Les programmes RPA les plus efficaces sont détenus par des entreprises et exécutés par une combinaison d'utilisateurs professionnels et informatiques.
Divya Rajagopal, responsable de ligne de service IBM Automation, Inde
Nous débattons constamment de cette question. Voici mon point de vue : est-ce possible ? Absolument ! (Avec assez de temps et d'efforts.)
Les outils RPA permettent aux utilisateurs professionnels d’automatiser des tâches simples et répétitives. Et c’est un bon début. Pour nous, la valeur réelle et le retour sur investissement sont obtenus grâce à une automatisation intégrée et intelligente de l’ensemble de l’écosystème métier. Bien que ces automatisations puissent être plus complexes, elles n’éliminent pas la nécessité de faire participer les utilisateurs professionnels. L’utilisateur professionnel joue un rôle important dans l’idéation de l’art du possible. Mais je suivrais de près ce domaine – l’automatisation robotisée des processus – car les outils et les plateformes évoluent rapidement pour devenir plus conviviaux pour les entreprises.
Chett Carmichael, Développement Commercial, RPA, chez i1solutions, Afrique du Sud
Sur la base des points de vue ci-dessus, il est normal de dire que les utilisateurs professionnels peuvent facilement créer des robots logiciels à l’aide des outils RPA si vous expliquez également qu’il faut un certain niveau d’assistance, de la formation à la gouvernance, pour pouvoir le faire facilement, rapidement et en toute sécurité, surtout si vous créez autre chose qu’un simple bot et que vous avez l’intention de dimensionner votre solution d’automatisation.
Ce que j’en retiens ? Il s’agit d’une situation où l’acheteur doit être conscient du fait que le fait de poser les bonnes questions aux fournisseurs de RPA dès le départ peut augmenter les chances de réduire le coût total de possession et d’atteindre le retour sur investissement attendu. Avec plus de 50 fournisseurs de RPA disponibles, les compétences de prise de décision de l’équipe pouvaient être mises à l’épreuve ou exploitées.
Poser les huit questions suivantes à un fournisseur potentiel de solutions RPA peut vous aider à vous assurer que vous avez le bon collaborateur.
Ces questions sont extraites du livre Automatisation robotisée des processus : un guide d’achat simple
IBM a acquis une solution RPA (lien externe à ibm.com) en juillet 2020. Similaire à d’autres outils RPA, IBM RPA en tant que Service avec Automatisation WDG (IBM RPAaaS) est une solution d’automatisation low-code destinée à construire, exécuter et surveiller des robots logiciels. Il propose des fonctionnalités uniques, telles que des chatbots intelligents et l'exécution simultanée de robots (c'est-à-dire que vous pouvez exécuter plusieurs robots logiciels sur le même hôte virtuel).
Dans un souci de transparence totale, j’ai demandé à Zach, l’un de nos responsables techniques ci-dessus, s’il pensait que les utilisateurs professionnels pouvaient facilement créer des bots à l’aide de cette solution RPA. Il a proposé cette évaluation :
IBM RPAaaS a dépassé mes attentes en sa capacité à fournir un environnement de développement puissant tout en conservant le contexte nécessaire aux utilisateurs professionnels pour comprendre et déployer des automatisations. Toutes les fonctionnalités — allant de la vue double script/designer, les chatbots faciles à construire et utiliser, et un nombre impressionnant de commandes (Plus de 600 commandes prêtes à l’emploi) — en font une plateforme solide pour les parties prenantes métier de haut niveau ainsi que pour les développeurs IT et RPA expérimentés.
Un utilisateur professionnel avec une aptitude technique modérée à forte et sans expérience préalable en RPA pourrait maîtriser le logiciel d’automatisation en environ deux semaines pour commencer à le développer et à faire avancer les choses efficacement avec le bot. Pour que le bot RPA soit prêt pour la production, résilient, déployable et robuste, les ressources informatiques s’avèrent précieuses, compte tenu de leur connaissance approfondie de ces concepts de développement généraux.
En réalité, quel que soit l’outil RPA, c’est l’entreprise qui attribue souvent un outil à une ressource développeur, car il est généralement plus facile et plus rapide d’enseigner un système métier à une ressource technique que d’enseigner les pratiques et concepts de développement à un utilisateur professionnel. De plus, les utilisateurs professionnels sélectionnent souvent et utilisent des logiciels RPA pour une opportunité spécifique à un domaine. D’un point de vue technique, il n’est pas toujours judicieux de former un utilisateur professionnel à un ou deux cas d’utilisation de la RPA. Toutefois, cette tendance commence à changer avec la croissance de l’hyperautomatisation, les entreprises prenant conscience de l’intérêt de traiter l’ensemble des processus métier, plutôt que des parties de processus, avec des solutions de RPA améliorées.
Enfin, le développement d'un centre d'excellence (COE) en automatisation de la RPA peut permettre un renforcement des compétences natives, une amélioration continue et une augmentation de l'expertise à mesure que la RPA se développe dans l'ensemble de l'entreprise. Cela permet aux utilisateurs professionnels d'accroître organiquement leur confort et leur niveau de compétence avec le logiciel d'automatisation au fur et à mesure qu'il gagne en importance et devient une priorité pour l'entreprise.
Si vous cherchez à décider par où commencer avec IBM RPAaaS, comment assurer un déploiement réussi, ou où trouver des formations ciblées pour combler les manques de compétences, ces quatre services peuvent vous aider.
En savoir plus sur IBM RPA as a Service avec WDG Automation.
Découvrez comment IBM Robotic Process Automation peut bénéficier à votre organisation en réalisant 992 000 $ de bénéfices et un ROI de 124 %.
Découvrez le rôle de la RPA dans l’automatisation des processus informatiques, qu’il s’agisse d’intensifier la transformation numérique ou de mener des projets d’automatisation orientés entreprise.
IBM Robotic Process Automation est un logiciel qui vise à automatiser les tâches back-office répétitives et chronophages en utilisant des robots logiciels qui imitent les actions humaines sur un ordinateur. Il fait partie de la solution d’automatisation des processus métier d’IBM.