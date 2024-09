Confrontées à un environnement commercial de plus en plus complexe, les entreprises doivent impérativement combler l’écart entre la façon dont les consommateurs achètent et les vendeurs vendent. IBM® iX aide les entreprises à transformer leurs opérations de vente et de revenu, en leur offrant des prestations de bout en bout qui leur permettent de mieux comprendre leurs clients et de les servir en fonction de leur canal de prédilection. De la mise en place de nouveaux canaux de revenus et de modèles commerciaux évolutifs, à l’optimisation des opérations et à la responsabilisation des employés à l’aide des données, de l’IA et des plateformes les plus performantes, nous aidons les entreprises à réduire les coûts, à améliorer la productivité de la main-d’œuvre et à accroître la fidélisation des clients.