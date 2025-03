L’IA générative au service des ventes

L’utilisation de l’IA générative comme outil de vente peut parfois se résumer à l’exploitation d’un assistant d’IA pour rédiger des e-mails. Mais cette technologie est souvent plus profondément ancrée dans la structure des organisations. Par exemple, de nombreux services commerciaux intègrent leurs outils d’IA générative dans des logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour fluidifier les workflows et augmenter les taux de conversion.

Les services commerciaux traitent généralement de grandes quantités de données collectées sur divers canaux : appels téléphoniques, réseaux sociaux, notes de réunion, données de tarification, enregistrements vidéo, préférences des clients au fil du temps, données historiques d’interaction avec les clients et jeux de données internes. Le terrain est donc propice à une transformation basée sur l’IA générative, car cette technologie excelle dans l’analyse des données non structurées. Alors que les modèles d’IA « apprennent » et s’améliorent, les premiers qui les adopteront seront en bonne position pour acquérir un avantage concurrentiel significatif par rapport à leurs pairs. Cela vaut particulièrement dans les environnements B2B, où les cycles de vente sont généralement plus longs et où le coût des biens et services a tendance à être plus élevé. Selon le cabinet de conseil en gestion McKinsey, les entreprises B2B axées sur les données qui déploient l’IA générative sont 1,7 fois plus susceptibles d’augmenter leur part de marché que celles qui ne le font pas.1

Selon une récente enquête menée par Salesforce, les commerciaux consacrent moins de 30 % de leur temps à la vente effective de biens et de services.2 L’intégration de plus en plus profonde de l’IA générative dans les opérations de vente des entreprises est en train de transformer considérablement le rôle des commerciaux. Grâce à l’automatisation et à l’IA générative, les responsables commerciaux vont pouvoir se concentrer davantage sur les interactions humaines et les relations avec les clients, et les tâches moins créatives seront confiées à l’IA.