Avant d’examiner des exemples de transformation numérique, il est important de comprendre les diverses technologies numériques disponibles. Les entreprises dépendent de plus en plus de l’analyse des données et de l’automatisation pour garantir la rentabilité et la satisfaction des clients. De nombreuses technologies numériques peuvent jouer un rôle dans la stratégie de transformation numérique d’une entreprise, en fonction de ses besoins. Plus précisément, certains outils numériques continuent d’évoluer et montrent qu’ils seront incontournables dans la transformation numérique de demain.

L’intelligence artificielle , ou IA, est une technologie numérique qui utilise des ordinateurs et des machines pour imiter les capacités de l’esprit humain. L’IA apprend de ce qu’elle voit autour d’elle et, lorsqu’elle est associée à l’automatisation, elle peut infuser l’intelligence et la prise de décision en temps réel dans n’importe quel workflow. La technologie IA permet d’innover sur des produits intelligents et de se concentrer davantage sur l’expérience des clients et des utilisateurs. Ainsi, le machine learning permet à un ordinateur ou à une machine d’imiter l’esprit humain. De même, la technologie de réalité augmentée utilise des algorithmes pour imiter les informations numériques et comprendre un environnement physique.

Cloud hybride : l’environnement cloud hybride crée un cloud unique et optimal pour le cloud public, le cloud privé et l’infrastructure sur site. Il intègre les données sur site d’une organisation dans une infrastructure de cloud privé, puis les connecte à un environnement de cloud public, hébergé par un fournisseur de cloud public. Les exemples incluent AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud et Microsoft Azure.

En compensant le déficit de ressources cloud, l’infrastructure de cloud computing permet à une organisation d’exécuter toutes les charges de travail plus facilement et de manière évolutive. Ce modèle d’exploitation augmente l’efficacité opérationnelle et permet de mieux organiser le big data. Avec le cloud hybride, une organisation n’est pas enfermée dans une plateforme unique, ce qui la place en bonne position pour une transformation numérique réussie.

Blockchain : une blockchain est un grand livre public distribué numériquement ou un enregistrement de transactions électroniques. Le principal avantage de la blockchain est une transparence totale des transactions pour les employés qui y ont accès et un environnement sécurisé pour ceux qui n’en ont pas besoin. La confiance dans le système est un exemple de la façon dont la blockchain peut favoriser une communauté plus forte, en interne et en externe.

Les autres technologies comprennent :