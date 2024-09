Reposant sur Salesforce Commerce Cloud, Snacks to You permet aux petites entreprises, comme des supérettes et des food trucks, de commander en ligne des snacks Frito-Lay. La plateforme de commerce électronique simplifie les processus de commande et de livraison des clients, tout en leur proposant davantage de produits. L’application est entièrement intégrée au moteur d’intelligence artificielle de Frito-Lay. Ainsi, elle peut exploiter les données pour émettre des suggestions de commande basées sur les préférences saisonnières, les tendances régionales et des événements tels que le Super Bowl. Elle peut également prédire le moment où les stocks des commerçants diminueront et recommander des assortiments spécifiques. Le plus ? Son tableau de bord, qui regroupe d’anciennes données, des analyses prédictives ainsi qu’un « score de snack », indiquant la susceptibilité des clients à aimer un produit.

Sales Hub, solution optimisée par Salesforce Service Cloud, rassemble les équipes en back-office et sur le terrain pour offrir aux employés une expérience mobile véritablement transparente. De son côté, Salesforce Field Service Lightning garantit que les itinéraires sont correctement desservis et crée un canal de communication simplifié entre les équipes d’expédition et sur le terrain, donnant aux chauffeurs et aux commerçants la possibilité d’adapter et de rediriger rapidement les ressources en cas de problème. La fonction de balisage géographique, elle, permet d’automatiquement suivre les chauffeurs en livraison dans et hors des points de vente, mais aussi de calculer le kilométrage et recommander des itinéraires de livraison plus rapides. En suivant le statut et le délai de livraison, l’application peut alerter les employés en cas de retard afin de réduire les temps d’arrêt et d’attente. L’application mobile met également à disposition des employés des instructions de stockage et des diagrammes de planification pratiques afin de leur permettre d’ajuster les inventaires en temps réel. Enfin, les responsables et les employés peuvent consulter des feuilles de temps, soumettre des demandes de congés et modifier des emplois du temps en temps réel.

L’approche d’IBM Garage en matière de transformation numérique pour Frito-Lay a été couronnée de succès, grâce à la synergie entre les deux volets IBM Garage, à savoir l’innovation et la transformation. De ces résultats est née la structure de recherche et de test de solutions, aujourd’hui appliquée à l’ensemble de l’entreprise lors de la résolution des problèmes du point de vue des employés et des clients. Toutefois, pour aligner les efforts d’innovation et de transformation et s’assurer que toute l’entreprise travaillait vers un même but, les équipes ont mis en place des « fils d’or », des visions ambitieuses des expériences utilisateur touchant tous les aspects d’un projet. En s’appuyant sur ce journal d’expériences, l’équipe d’innovation a été en mesure de trouver des solutions aux problèmes, sans aucune restriction, en identifiant la technologie la plus adaptée à cette mission. Ces solutions validées au moyen d’un produit viable minimum (MVP) fonctionnel, les équipes de transformation ont tiré parti de pratiques agiles à grande échelle pour créer, tester et déployer rapidement la solution qui répondait le mieux aux besoins des utilisateurs. Le résultat ? L’élaboration d’une magnifique expérience utilisateur, soutenue par une architecture épurée.