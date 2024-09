Pour les entreprises de la grande consommation, la gestion au plus juste des opérations (aussi appelée lean management) est plus que jamais centrale dans leur réussite. Dans une économie mondiale incertaine qui incite les consommateurs à se serrer la ceinture, les entreprises doivent sans cesse identifier et mettre en œuvre des gains d'efficacité opérationnelle pour protéger leurs marges.



La société Kraft Heinz, l'un des plus grands fabricants mondiaux d'aliments et de boissons, voulait relever ce défi en optimisant la chaîne d’approvisionnement qui soutient ses marques en Amérique du Nord. Ce programme de grande envergure permettrait la transformation numérique de nombreux processus métier, intégrant les flux de données dans l’ensemble de l’entreprise pour une plus grande efficacité et des analyses plus poussées.



Rowie Torres, responsable du centre d’excellence mondial SAP chez The Kraft Heinz Company, nous explique : « La gestion d’une chaîne logistique aussi importante que celle de Kraft est un processus complexe qui nécessite des données précises et à jour concernant les prévisions de ventes, les plans de fabrication, l'approvisionnement et plus encore. La collecte de données issues de sources multiples est essentielle, car cela nous permet de fabriquer une quantité optimale pour chacun de nos produits et de la livrer aux détaillants au meilleur moment pour capitaliser sur la demande des consommateurs. »



« Ces dernières années, le volume de données que nous recueillons sur la chaîne d’approvisionnement a augmenté de façon fulgurante. Nous savions que l’intégration de ces données supplémentaires dans notre processus de reporting permettrait à nos décideurs d’explorer et de découvrir de précieuses opportunités d’amélioration de l’efficacité, mais la création de rapports précis posait des défis techniques de taille. »



À l’instar de nombreux acteurs de premier plan dans le secteur de la grande consommation, The Kraft Heinz Company s’appuie sur une suite d’applications SAP intégrées pour piloter ses processus métier de bout en bout.



Rowie Torres poursuit : « Depuis de nombreuses années, nous utilisons le logiciel SAP Business Warehouse pour prendre en charge nos processus d’analyse commerciale. Mais l'augmentation du volume de données, couplée à une demande accrue pour les analyses, ralentissait nos processus de traitement par lots nocturnes. Il devenait très dur de respecter notre fenêtre stricte de 12 heures. De plus, la complexité de notre modèle de données signifiait que la création de nouveaux rapports était un processus chronophage qui pouvait prendre jusqu’à six mois. Pour offrir des rapports plus fréquents et plus granulaires à l’entreprise, nous avons cherché un moyen d’améliorer les performances de notre plateforme SAP Business Warehouse. »