IBM API Connect offre une gamme de fonctionnalités vous permettant de sécuriser, de contrôler et d’arbitrer l’accès à vos API par l’authentification et l’autorisation (utilise les protocoles OAuth, OpenID Connect et des services tiers). Déployez vos API n’importe où, d’une zone DMZ à un emplacement partagé avec vos applications cloud natives et vos microservices, en protégeant l’accès au moment de l’exécution, où que vous soyez.