Les API jouent un rôle essentiel dans la transformation en facilitant l'intégration des applications logicielles et des systèmes pour fluidifier l'échange de données, entraînant une explosion de l'utilisation des API. Une enquête récente indique que l'organisation moyenne utilise 15 564 API et a atteint un taux de croissance de 201 % au cours des 12 derniers mois.¹

Cependant, la prévalence croissante des API s'accompagne d'une augmentation des risques de sécurité, notamment, lorsque les API ne sont pas correctement gérées ou sécurisées. Il s'agit, en particulier, des attaques d'acteurs malveillants qui exploitent les vulnérabilités des API, l'un des principaux vecteurs d'attaque contre les applications Web. Si les passerelles API et les pare-feu pour les applications Web offrent un certain niveau de sécurité, de nombreux secteurs d'activité et d'entreprises doivent renforcer leurs fonctionnalités de sécurité en les adaptant à leurs API pour déjouer les acteurs de la menace de demain.

IBM, un leader de la gestion des API et des passerelles d'application, s'associe à Noname Security, un leader de la sécurité des API, pour proposer des fonctionnalités avancées de sécurité des API. Cette solution conjointe accroît votre niveau de confiance dans la sécurité.