Aujourd'hui, la majorité des grandes entreprises fonctionnent dans un environnement multicloud hybride. Le multicloud est une solution qui combine des services de cloud public provenant de plusieurs fournisseurs et qui est portable à travers différentes infrastructures cloud. Cette approche offre plus de flexibilité et réduit la dépendance à un seul fournisseur, évitant ainsi l'enfermement propriétaire.

Les multiclouds hybrides sont généralement construits sur des technologies open source et cloud natives comme Kubernetes. Également connu sous le nom de « k8s » ou « kube », Kubernetes est une plateforme d’orchestration de conteneurs permettant de planifier et d’automatiser le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle d’applications conteneurisées. Les environnements multicloud hybrides incluent également des outils qui permettent de gérer les workloads dans plusieurs environnements. Il s’agit notamment de consoles ou de tableaux de bord uniques qui fournissent une vue centralisée (SPOG, Single Pane Of Glass) afin d’aider les équipes à visualiser et contrôler les ressources.

Un environnement hybride multicloud prend en charge des microservices (ou architecture de microservices), une approche architecturale cloud native dans laquelle une application unique comprend de nombreux composants ou services plus petits, faiblement couplés et pouvant être déployés de manière indépendante. Les microservices permettent d’accélérer le développement et le déploiement des logiciels, car chaque service peut être développé et déployé séparément. Par exemple, une équipe DevOps peut rapidement faire évoluer ou étendre les fonctionnalités d’une application en ajoutant de nouveaux microservices sans avoir à ajouter une ligne de code ni à intervenir sur d’autres aspects de l’application. Parmi les secteurs qui sont passés d’une architecture monolithique à des microservices, citons les services de streaming par abonnement comme Netflix, qui utilise des microservices pour suivre les activités des utilisateurs, leur historique et d’autres données afin de fournir des recommandations en temps réel qui augmentent l’engagement et améliorent l’expérience client.