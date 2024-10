Outre le cloud computing privé, il existe deux autres modèles principaux de cloud computing : le cloud privé et le cloud hybride.

Dans un environnement de cloud public, l'infrastructure informatique est proposée sous forme de ressources virtuelles accessibles via internet, selon un modèle de tarification à l'usage ou par abonnement. Le fournisseur de cloud public possède, gère et assume l’entière responsabilité des centres de données, du matériel et de l’infrastructure sur lesquels s’exécutent les workloads de ses clients, et il fournit généralement une connectivité réseau à large bande passante pour garantir des performances élevées et un accès rapide aux applications et aux données.

Contrairement à l’architecture à locataire unique du cloud privé, le cloud public offre un environnement à locataires multiples permettant d’exploiter plusieurs clouds pour partager efficacement les ressources informatiques évolutives (matériel, stockage, périphériques réseau), via une interface conviviale.

Dans un cloud public, les données de chaque client sont logiquement séparées et isolées de celles des autres clients. En comparaison, les clouds privés offrent une sécurité cloud renforcée grâce à des pare-feux, des contrôles d'accès, un chiffrement des données, et des outils d'authentification comme la gestion des identités et des accès (IAM).

Aujourd’hui, la plupart des grandes entreprises choisissent une approche de cloud hybride qui combine des environnements sur site, de cloud privé, de cloud public et edge. Elles allient le cloud hybride avec le multicloud, c’est-à-dire qu’elles utilisent des services de plusieurs fournisseurs de cloud pour éviter l’enfermement propriétaire, ce qui leur permet de choisir les meilleures offres proposées par chacun.

