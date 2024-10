Avant de plonger plus en profondeur dans le cloud privé, il est utile de passer en revue les trois principaux types de modèles de cloud computing : privé, public et hybride.

Dans un cloud public, un service tiers fournit des ressources informatiques (applications logicielles prêtes à l'emploi, machines virtuelles (VM), infrastructures d'entreprise et plateformes de développement) accessibles via internet public selon un modèle de tarification à l'utilisation ou par abonnement. Contrairement à l'architecture à locataire unique du cloud privé, le cloud public repose sur une architecture multi-locataire où les utilisateurs partagent un pool de ressources virtuelles, automatiquement provisionnées et allouées via une interface API en libre-service.

Un cloud hybride unifie le cloud public, le cloud privé et l'infrastructure IT sur site pour créer une infrastructure informatique unique, flexible et rentable. Selon l' Indice de transformation cloud : l’état du cloud , plus de 77 % des professionnels du secteur et de l'informatique ont adopté une approche de cloud hybride, qui combine l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies de pointe. Cette approche centralise le contrôle et la visibilité, créant ainsi un volet unique qui optimise les coûts, les performances, la conformité et la sécurité dans tous les environnements.

Aujourd’hui, la plupart des entreprises combinent le cloud hybride avec le multicloud, c’est-à-dire à l’utilisation de différents services provenant de plusieurs fournisseurs de services cloud. Une configuration multicloud permet aux clients d’éviter la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et d’exécuter l’environnement informatique le mieux adapté à chaque workload.

Pour en savoir plus, consultez notre article de blog « Cloud privé vs cloud public vs cloud hybride : quelle est la différence ? »