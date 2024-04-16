Qu’est-ce que le stockage dans un cloud privé ?

Publication : 16 avril 2024
Contributeurs : Phill Powell, Ian Smalley
Le stockage dans le cloud privé est un environnement de cloud computing destiné à être utilisé par une seule entreprise et contenant toutes les ressources informatiques nécessaires. Il s'agit de l'une des deux options de stockage dans le cloud disponibles, l'autre étant le stockage dans le cloud public.
En optant pour le stockage dans un cloud privé, l'entreprise choisit de gérer ses données et tous ses besoins en matière de stockage en interne, souvent en s'appuyant sur l'expertise d'un fournisseur de services cloud pour l'hébergement ou la gestion de l'infrastructure. Pour garantir une protection totale des données hébergées dans le cloud, l'organisation peut être amenée à acquérir ses propres dispositifs de stockage, développer son propre espace de stockage dédié et mettre en place des mesures strictes pour garantir l'intégrité des sauvegardes de données dans le cloud. Il est également possible qu'elle doive recruter du personnel spécialisé.
Le stockage dans un cloud privé concerne quatre grands types de clouds privés :
Dans ce scénario, l'entreprise prend en charge l'intégralité de la gestion de son cloud privé sur site. Cela implique l'achat des logiciels, du matériel et de tous les éléments nécessaires, ainsi que la responsabilité du bon fonctionnement du centre de données et du respect des mesures de sécurité requises.
Dans le cas des clouds privés hébergés, également appelés « hébergements de cloud privé », l'entreprise confie à un fournisseur de services cloud (CSP) la propriété et le contrôle de certains actifs, tels que la maintenance du stockage dans le cloud ou les outils de sécurité. Les clouds privés hébergés sont exploités hors site sur des serveurs gérés par le CSP. et utilisent des serveurs bare metal comme serveurs dédiés.
Un cloud privé géré implique généralement du matériel physique hébergé dans le centre de données d'un CSP. Cependant, dans d'autres cas, les CSP fournissent un support de gestion (y compris le support, les mises à niveau et la maintenance) pour l'infrastructure de cloud privé située dans le centre de données de l'entreprise.
Les clouds privés virtuels (VPC) permettent aux entreprises d'héberger leurs sites Web et d'exécuter du code dans un environnement sécurisé, tout en ayant accès aux ressources partagées du CSP. En substance, un VPC permet d'utiliser un environnement de cloud privé au sein d'un cadre de cloud public.
De la même manière qu'un appartement destiné à un seul locataire est conçu pour un occupant, un cloud privé offre un environnement et une infrastructure d'hébergement dédiés à un locataire unique, exclusivement pour une organisation.
Le stockage dans un cloud privé se distingue du stockage dans le cloud public par son mode d'accès. Dans le cas du stockage dans le cloud public, une organisation provisionne les ressources informatiques nécessaires telles que la puissance de traitement et le stockage des données à l'aide d'un portail en libre-service. En revanche, dans un cloud privé, toutes les ressources demeurent sous le contrôle exclusif de l'organisation.
L'hébergement et la gestion des ressources dans un cloud privé peuvent être réalisés de diverses manières. On peut utiliser l'infrastructure et les ressources existantes dans le centre de données interne de l'entreprise. Une autre option est de créer un environnement à locataire unique à l’aide d’un logiciel de virtualisation. Une troisième possibilité est de déployer une infrastructure nouvelle ou distincte, conçue soit en interne soit par une entité tierce.
Quelle que soit la méthode choisie, toutes les ressources du cloud privé demeurent sous le contrôle exclusif de l'organisation. Cependant, le cloud privé peut être soit localisé sur site dans les installations de l'organisation, soit géré à distance par un tiers et accessible via Internet (seules les personnes autorisées peuvent accéder à ce réseau particulier).
Le stockage dans un cloud privé présente de nombreux avantages, en voici quelques-uns :
Les systèmes de stockage dans un cloud privé offrent les mêmes avantages que le cloud computing. Ils intègrent le cloud et ses services « en interne » pour obtenir une sécurité accrue grâce à l'isolation forcée du cloud.
Les équipements du cloud privé sont souvent physiquement plus proches, ce qui leur permet de fournir instantanément des services en temps réel tout en restant compatibles avec d'autres équipements. Cette proximité est un atout majeur par rapport aux équipements du cloud public, souvent hébergés dans les locaux distants du CSP. De plus, celui-ci peut même facturer des frais supplémentaires liés aux vitesses et au débit maximum.
Le cloud privé offre un stockage local, sur site, contrairement au stockage dans le cloud public. Les données parcourant des distances moindres, la latence est considérablement réduite. Imaginez la différence de temps d'accès entre des données stockées dans le cloud public et celles hébergées sur site dans votre cloud privé. Cette distance importe en particulier lorsque vous tentez de lancer des applications sur site.
Les utilisateurs du cloud privé ne sont soumis à aucune limitation imposée par les fournisseurs de cloud public. Ils ont la liberté de personnaliser leur cloud privé selon les besoins spécifiques de l'organisation et de choisir la technologie de stockage qui convient le mieux.
Le stockage dans un cloud privé présente également plusieurs aspects négatifs à prendre en considération :
L'adoption du stockage dans un cloud privé implique un engagement technologique continu de la part de l'organisation, ainsi que la gestion d’une configuration autonome. La personnalisation complète requiert des choix stratégiques importants de la part des intégrateurs. De plus, une formation spécialisée ou l'externalisation de certaines tâches peuvent être nécessaires pour mettre à niveau l'équipe informatique et gérer l'ensemble des besoins en interne.
Lorsqu’une organisation commence à mettre en place sa solution de stockage dans le cloud privé, elle découvre rapidement qu’elle travaille avec l'équivalent d'un menu à la carte. Pour augmenter la capacité de stockage de ce système, une entreprise doit généralement acheter et utiliser davantage de matériel afin d'obtenir la flexibilité nécessaire. De plus, elle découvre vite la difficulté de faire évoluer ce système de stockage dans un cloud privé de manière dynamique afin de répondre à ses besoins.
La mise en place d'un système de stockage dans un cloud privé nécessite un investissement financier initial important. Il faut également prévoir un budget dédié pour le personnel informatique permanent chargé de la maintenance et de la résolution des problèmes techniques.
De plus en plus d'entreprises proposent des solutions de stockage dans un cloud privé :
Notez que cette liste est loin d’être exhaustive. De nombreux fournisseurs de services cloud proposent des solutions qui complètent les fonctionnalités du stockage dans un cloud privé. Toutefois, bien que ces services puissent être utilisés à des fins de stockage dans un cloud privé, ils doivent répondre à la définition complète du terme. Par exemple, le stockage est-il situé sur le site de l'entreprise ? Les services sont-ils accessibles par un seul client ?
Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent Dropbox comme s'il s'agissait d'un stockage dans un cloud privé, mais le service ne peut pas être hébergé sur site, car il s'agit d'une plateforme et non d'une installation de stockage, et il compte des millions d'utilisateurs. Bien que l'accès aux données soit privé pour chaque utilisateur, cela ne fait pas de Dropbox un cloud privé.
De même, le statut d’Apple en tant que géant de l’électronique ne fait aucun doute. Son iOS est utilisé par des millions d'utilisateurs possédant un ou plusieurs appareils Mac. Pourtant, son principal produit dans le domaine du stockage est l’iCloud Drive, que l'on peut qualifier de navigateur hautement privatisé permettant de visualiser et de partager facilement ses fichiers. Fichiers qui doivent d'abord être stockés sur iCloud et non sur un serveur privé.
(Pour des raisons similaires, Android, Google Drive, Linux et Mega ne sont pas considérés comme des solutions de stockage dans un cloud privé. Bien que ces services offrent des fonctionnalités pratiques, ils ne répondent pas aux exigences strictes du stockage dans un cloud privé et n’en sont qu’une imitation.)
Les entreprises qui souhaitent mettre en place un système de stockage dans un cloud privé sont le plus souvent motivées par la sécurité optimale qu'il offre.
Elles recherchent également un système stable et fonctionnel en permanence, sans risque d'interruptions de service réseau. Enfin, les vitesses de transfert de données rapides offertes par le cloud privé sont également un atout non négligeable.
Cette liste de cas d'utilisation potentiels, bien qu'incomplète, illustre les vastes capacités offertes par les solutions de stockage dans un cloud privé :
Modernisation des applications : les clouds privés sont souvent sollicités pour aider à la mise à jour d'applications obsolètes ou héritées. Outre la modernisation des applications (qui peut être nécessaire dans presque tous les secteurs), les clouds privés peuvent être conçus sur mesure pour gérer des charges de travail personnalisées.
Confidentialité et conformité des données : le contrôle d'accès restreint offert par les clouds privés. est idéal pour les organisations qui manipulent des informations sensibles. Cela s'applique aux entreprises du secteur de la santé et aux entreprises soumises à des réglementations strictes (comme dans le secteur du pétrole et du gaz). Cela peut également concerner les sociétés de sécurité ou les secteurs qui protègent des données client hautement sensibles, comme les banques et autres sociétés de services financiers.
Edge computing : dans le cas de l’edge computing, le stockage et la puissance de calcul sont physiquement situés près de l'endroit où les données sont créées. Cette stratégie peut s'avérer particulièrement utile pour les professionnels de santé. Cependant, il est important de noter que ces installations sont plus susceptibles d'être exposées aux violations de données et aux menaces de sécurité.
IA générative : à mesure que l'influence de l'IA se fait sentir, les entreprises intelligentes apprennent à utiliser les capacités de l'IA générative dans divers environnements cloud, y compris le cloud privé. Les organisations soucieuses de la sécurité peuvent tirer parti des modèles d'IA générative pour analyser les données et détecter les anomalies dans l'infrastructure du cloud privé, permettant ainsi une identification directe des menaces en temps réel.
Stratégie multicloud hybride : de nombreuses entreprises opérant dans différents secteurs adoptent une stratégie multicloud hybride , choisissant l'environnement cloud le plus adapté à chaque charge de travail. Avec une stratégie de cloud hybride, une entreprise peut stocker des données sensibles dans un cloud privé tout en utilisant un cloud public pour les tâches informatiques quotidiennes standard.
Taux de transfert de données accrus : certaines organisations exigent souvent des transferts de données ultra-rapides en raison de la nature de leur travail. Les cas d'utilisation peuvent inclure les hôpitaux ou autres prestataires médicaux et tout groupe confronté à des situations d'urgence, à des délais limités et à un besoin immédiat de partage rapide de données vitales.
« Victimes » de pannes précédentes : certaines organisations ont vu leur activité souffrir des conséquences de pannes de réseau antérieures. Désireuses d’éviter toute nouvelle occurrence de ces interruptions de service potentiellement coûteuses, elles optent pour un cloud privé, même si cela signifie qu'elles doivent prendre en charge la gestion complète de leurs actifs de données.
Le marché du stockage en cloud privé connaît un essor fulgurant, suscitant un vif intérêt et un réel enthousiasme chez les entreprises. Cependant, toutes les organisations ne parviennent pas nécessairement à tirer pleinement parti de leurs données malgré cet engouement. En effet, nombre d'entre elles peinent à extraire des informations précieuses des données qu'elles collectent.
Une étude menée par Hitachi Vantara (lien externe à ibm.com), la division d'information numérique du fabricant, met en lumière ce constat. En effet, 55 % des entreprises interrogées déclarent être submergées par l'explosion des données qu’elles collectent et avoir du mal à en extraire des informations pertinentes.
Toujours selon l'enquête d'Hitachi Vantara, 40 % ou plus des personnes interrogées rapportent des pertes de revenus en cas de temps d'arrêt imprévus. Parmi les autres défis mis en évidence par l'enquête figurent la complexité du cloud, les contrôles de sécurité, la rigidité des systèmes, l'isolement des données et la difficulté à trouver une main-d'œuvre suffisamment qualifiée.
Alors que les entreprises s'efforcent de mieux comprendre leurs données, les menaces numériques prennent de l'ampleur. Les cybercriminels recourent à des tactiques de plus en plus sophistiquées, telles que le chantage, la coercition et les cyberattaques. Cela souligne l'urgence de mettre en place des mesures de sécurité robustes, y compris des technologies comme l'authentification à deux facteurs.
En parlant des données (lien externe à ibm.com), un spécialiste en ligne fait remarquer qu'« avec l'augmentation des violations de données et des problèmes de confidentialité, les gens se préoccupent de plus en plus de savoir où sont conservées leurs informations personnelles et qui y a accès ». L'intérêt croissant pour le stockage dans un cloud privé s'explique en partie par les préoccupations des entreprises concernant leurs propres données, mais aussi celles de leurs clients.
