Qu’est-ce que le stockage dans un cloud privé ?

De plus en plus d'entreprises proposent des solutions de stockage dans un cloud privé :

Amazon Simple Storage Service (S3) : Amazon propose des services de stockage dans un cloud privé via sa gamme populaire Amazon Web Services (AWS), principalement via deux de ses produits. La solution S3 offre une certaine évolutivité et fournit un stockage basique et économique reposant sur l'infrastructure éprouvée des services en ligne d'Amazon.

Amazon propose des services de stockage dans un cloud privé via sa gamme populaire Amazon Web Services (AWS), principalement via deux de ses produits. La solution S3 offre une certaine évolutivité et fournit un stockage basique et économique reposant sur l'infrastructure éprouvée des services en ligne d'Amazon. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) : Amazon VPC, un autre produit AWS, offre un contrôle complet sur les réseaux virtuels. Il permet de gérer la connectivité, le placement des ressources et la sécurité, le tout configuré dans une console de service AWS.

Amazon VPC, un autre produit AWS, offre un contrôle complet sur les réseaux virtuels. Il permet de gérer la connectivité, le placement des ressources et la sécurité, le tout configuré dans une console de service AWS. Microsoft Azure : Microsoft Azure prend directement en charge le stockage dans un cloud privé avec Microsoft Azure Private Cloud. Ce service permet aux utilisateurs de créer leur propre cloud privé et d'utiliser une plateforme de calcul Microsoft, conçue pour les organisations exigeant un contrôle total sur leurs ressources et leurs données.

Microsoft Azure prend directement en charge le stockage dans un cloud privé avec Microsoft Azure Private Cloud. Ce service permet aux utilisateurs de créer leur propre cloud privé et d'utiliser une plateforme de calcul Microsoft, conçue pour les organisations exigeant un contrôle total sur leurs ressources et leurs données. Nextcloud : Nextcloud connaît une croissance fulgurante depuis sa création en 2016. Elle propose des solutions de stockage dans un cloud privé auto-hébergées, adaptées aux entreprises, aux fournisseurs de services, à l'éducation et au secteur public. Nextcloud se positionne comme la solution de cloud privé auto-hébergée la plus déployée auprès des administrations et des gouvernements.

Notez que cette liste est loin d’être exhaustive. De nombreux fournisseurs de services cloud proposent des solutions qui complètent les fonctionnalités du stockage dans un cloud privé. Toutefois, bien que ces services puissent être utilisés à des fins de stockage dans un cloud privé, ils doivent répondre à la définition complète du terme. Par exemple, le stockage est-il situé sur le site de l'entreprise ? Les services sont-ils accessibles par un seul client ?

Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent Dropbox comme s'il s'agissait d'un stockage dans un cloud privé, mais le service ne peut pas être hébergé sur site, car il s'agit d'une plateforme et non d'une installation de stockage, et il compte des millions d'utilisateurs. Bien que l'accès aux données soit privé pour chaque utilisateur, cela ne fait pas de Dropbox un cloud privé.

De même, le statut d’Apple en tant que géant de l’électronique ne fait aucun doute. Son iOS est utilisé par des millions d'utilisateurs possédant un ou plusieurs appareils Mac. Pourtant, son principal produit dans le domaine du stockage est l’iCloud Drive, que l'on peut qualifier de navigateur hautement privatisé permettant de visualiser et de partager facilement ses fichiers. Fichiers qui doivent d'abord être stockés sur iCloud et non sur un serveur privé.

(Pour des raisons similaires, Android, Google Drive, Linux et Mega ne sont pas considérés comme des solutions de stockage dans un cloud privé. Bien que ces services offrent des fonctionnalités pratiques, ils ne répondent pas aux exigences strictes du stockage dans un cloud privé et n’en sont qu’une imitation.)