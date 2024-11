Processeurs graphiques (GPU)

Bien que le terme « processeur graphique » comprenne le mot « graphique », cette expression ne reflète pas vraiment la nature des GPU, à savoir la vitesse. Dans ce cas, c’est l’augmentation de la vitesse qui est à l’origine de l’accélération des graphiques informatiques.

Le GPU est un type de circuit électronique avec des applications immédiates pour les PC, les smartphones et les consoles de jeux vidéo, ce pour quoi ils étaient prévus à l’origine. Désormais, les GPU sont également utilisés dans des applications qui n’ont rien à voir avec l’accélération graphique, comme le minage de cryptomonnaies et l’entraînement de réseaux neuronaux.

Microprocesseurs

La quête de la miniaturisation des ordinateurs s’est poursuivie jusqu’à ce que l’informatique crée un processeur si petit qu’il peut être contenu dans une petite puce de circuit intégré, le microprocesseur. Les microprocesseurs sont caractérisés par le nombre de cœurs qu’ils prennent en charge.

Un cœur de processeur est « un cerveau dans le cerveau », qui sert d’unité de traitement physique au sein d’un processeur. Les microprocesseurs peuvent contenir de nombreux processeurs. À l’inverse, un cœur physique est un processeur intégré à une puce, mais qui n’occupe qu’un socket, ce qui permet à d’autres cœurs physiques d’exploiter le même environnement informatique.

Périphériques de sortie

L’informatique serait une activité très limitée sans la présence de dispositifs de sortie pour exécuter les jeux d’instructions du CPU. Ces dispositifs incluent des périphériques, qui se connectent à l’extérieur d’un ordinateur et améliorent considérablement ses fonctionnalités.

Les périphériques permettent à l’utilisateur de l’ordinateur d’interagir avec ce dernier et de lui faire traiter les instructions qu’il souhaite. Ils comprennent les éléments essentiels du bureau tels que les claviers, les souris, les scanners et les imprimantes.

Les périphériques ne sont pas les seuls accessoires que l’on peut couramment relier aux ordinateurs modernes. Il existe également des dispositifs d’entrée/sortie largement utilisés qui reçoivent et transmettent des informations, comme des caméras vidéo et des micros.

Consommation électrique

La consommation d’énergie pose certains problèmes. Parmi eux, citons la quantité de chaleur produite par les processeurs multicœurs et les méthodes utilisées pour en dissiper l’excédent dans l’appareil, de sorte que le processeur de l’ordinateur conserve sa protection thermique. C’est pourquoi les centres de données hyperscale (qui hébergent et utilisent des milliers de serveurs) sont conçus avec des systèmes de climatisation et de refroidissement conséquents.

La question de la durabilité se pose également, même s’il s’agit de quelques ordinateurs au lieu de plusieurs milliers. Plus l’ordinateur et ses CPU sont puissants, plus il faudra d’énergie pour assurer son fonctionnement et, dans certains cas extrêmes, cela peut signifier des gigahertz (GHz) de puissance de calcul.

Puces spécialisées

L’intelligence artificielle (IA), le développement le plus marquant de l’informatique depuis ses origines, transforme désormais la plupart, voire la totalité, des environnements informatiques. L’une des évolutions que nous observons sur le marché des CPU, c’est la création de processeurs spécialisés conçus exclusivement pour gérer les workloads lourds et complexes associés à l’IA (ou à d’autres applications spécialisées) :

Parmi ces équipements, on trouve le Tensor Streaming Processor (TSP), qui gère les tâches de machine learning (ML) en plus des applications d’IA. D’autres produits tout aussi adaptés aux travaux d’IA incluent le processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X à 64 cœurs et le processeur d’ordinateur de bureau Intel Core i9-13900KS, qui exploite 24 cœurs.

Pour une application telle que le montage vidéo, de nombreux utilisateurs optent pour le processeur Intel Core i7 14700KF à 20 cœurs et 28 threads. D’autres préfèrent le Ryzen 9 7900X, considéré comme le meilleur processeur d’AMD pour l’édition vidéo.

En termes de processeurs pour jeux vidéo, le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D est doté d’une technologie 3D V-Cache qui lui permet d’améliorer et d’accélérer les graphismes des jeux.

Tous les processeurs AMD ou Intel récents devraient facilement gérer les tâches informatiques générales de routine, par exemple l’exécution d’un système d’exploitation comme Windows ou la navigation sur des sites web multimédias.

Transistors

Les transistors sont extrêmement importants pour l’électronique en général et pour l’informatique en particulier. Le terme transistor provient de la contraction de « transfert et résistance » et fait généralement référence à un composant basé sur un assemblage de semi-conducteurs utilisé pour limiter et/ou contrôler la quantité de courant électrique circulant dans un circuit.

En informatique, les transistors sont tout aussi essentiels. Le transistor se trouve à la base de la création de toutes les puces électroniques. Les transistors entrent dans la composition du processeur, et c’est par eux que passe le langage binaire de 0 et de 1 que les ordinateurs utilisent pour interpréter la logique booléenne.