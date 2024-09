Qu’est-ce que l’hyperscale ?

Les hyperscalers sont en grande partie faits de la même étoffe que les centres de données traditionnels, mais simplement adaptés à une échelle beaucoup plus grande que les centres de données sur site classiques. Pour y parvenir, il faut construire et exécuter une énorme infrastructure matérielle et logicielle dans les installations des hyperscalers. Des millions de serveurs répartis dans un certain nombre de centres de données fournissent des ressources de stockage et de calcul qui semblent infinies.

Étant donné les fluctuations énormes que le trafic de données peut connaître, en particulier lors de l’exécution de très grandes applications, les hyperscalers s’adaptent à ce trafic et stabilisent les opérations hyperscale en cas de demande accrue dans un environnement informatique. Pour ce faire, les hyperscalers servent essentiellement d’équilibreurs de charge : ils jonglent entre les tâches et redirigent les ressources informatiques selon les besoins.