Qu'est-ce qu'un centre de données hyperscale ?

La consommation d’énergie est l'enjeu le plus urgent des centres de données hyperscale. L’énorme puissance de calcul nécessaire pour les faire fonctionner demande une quantité prodigieuse d’énergie électrique. Tout comme les cryptomonnaies et le minage de bitcoins, les centres de données hyperscale, par leur appétit en énergie, sont en décalage avec les notions écologiques de développement durable (bien que certaines entreprises trouvent le moyen d'atténuer, voire d'éliminer ce problème).

Outre les milliers de serveurs informatiques qui fonctionnent en permanence, il faut également tenir compte de la consommation du matériel d'alimentation et de réseau (comme les transformateurs et les routeurs), et des systèmes de refroidissement indispensables pour empêcher la surchauffe de l'équipement. Et c'est sans compter l'impact de la création et de l’exploitation de l'énorme structure nécessaire à cette activité.

L’efficacité énergétique est donc un enjeu clé pour les centres de données hyperscale. Lorsqu'un serveur ne fonctionne pas à plein régime, l'impact est négligeable. Mais si une installation hyperscale regroupant des milliers de serveurs ne fonctionne pas efficacement, le problème est bien plus grave et plus coûteux.

Les centres de données hyperscale peuvent nécessiter des mégawatts (voire des gigawatts) de puissance, même s'il est dur de donner une consommation d’énergie moyenne en raison de la grande diversité des installations. Les directives qui suivent ne sont pas des définitions officielles, mais elles ont été officieusement ratifiées au fil du temps et vous permettront de vous faire une meilleure idée :

Micro-centre de données : les plus petits centres de données sont généralement utilisés par des entreprises individuelles ou pour des bureaux distants. Les micro-centres de données ont généralement une capacité de 10 racks de serveurs ou moins, ce qui équivaut à un total d’environ 140 serveurs. Les micro-centres de données occupent généralement moins de 45 mètres carrés d’espace. Consommation d'énergie : moins de 100 à 150 kW.

Petit centre de données : les petits centres de données nécessitent entre 450 et 2 000 mètres carrés d'espace et peuvent héberger de 500 à 2 000 serveurs. Consommation d'énergie : 1 à 5 MW.

Centre de données moyen : un centre de données sur site moyen compte généralement entre 2 000 et 5 000 serveurs. De plus, sa superficie peut varier entre 2 000 et 9 000 mètres carrés. Consommation d’énergie : environ 100 MW.