Comme vous l'avez probablement déjà constaté, il n'existe pas de réponses simples ou rapides lorsqu'il s'agit de choisir entre la construction d'un centre de données hyperscale ou la location d'un espace dans un centre de données colocalisé. Les facteurs en jeu sont trop nombreux pour prendre une décision à la légère.

La décision peut même être si importante que vous pourriez avoir besoin de plus d'une personne pour vous aider à la prendre. Dans ce cas, l'intégrateur pourrait avoir besoin d'une équipe supplémentaire pour se répartir et traiter les différents aspects nécessitant une analyse plus approfondie. Par exemple, un membre de l'équipe pourrait être chargé de gérer les déclarations d'impact écologique à rédiger et soumettre avant que l'autorisation légale de construire sur un site ne soit accordée.

Dernier petit conseil, faites de très longures recherches. Les enjeux de cette décision sont considérables. Il ne s'agit pas seulement de sommes d'argent conséquentes, mais aussi de questions qui pourraient avoir un impact direct et durable sur la santé financière de votre entreprise. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, vous devez obtenir les données les plus récentes disponibles. Élaborez des plans d'urgence définis en fonction des performances de vos centres de données. Soyez exhaustif dans votre réflexion et ne négligez aucun angle d'analyse. C'est ainsi que vous pourrez établir une feuille de route vers le succès, quel que soit le type de solution que vous choisirez.