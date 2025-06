Qu’est-ce qu’une infrastructure hyperconvergée ?

Pour combiner les fonctionnalités de calcul, de mise en réseau et de stockage en un seul système gérable, les centres de données qui utilisent une méthodologie convergée intègrent divers composants tels que les serveurs, le stockage et la mise en réseau dans des solutions uniques et préconçues composées de matériel modulaire ou spécialisé.

Les systèmes CI simplifient le déploiement et la gestion par rapport aux systèmes non convergés, mais ne tirent pas pleinement parti de la virtualisation des logiciels. Bien que certains éléments de l’infrastructure convergée soient combinés, ces systèmes nécessitent toujours plusieurs éléments matériels uniques (qui peuvent être spécialisés et coûteux) et une assistance informatique pour intégrer et gérer l’ensemble du système.