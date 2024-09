Qu’est-ce que la gestion des centres de données ?

Logiciel DCIM

Les gestionnaires peuvent utiliser une solution de gestion de l’infrastructure des centres de données (DCIM) pour simplifier leurs tâches de gestion et optimiser les performances informatiques. Le logiciel DCIM fournit une plateforme centralisée qui permet aux gestionnaires de centres de données de surveiller, de mesurer, de gérer et de contrôler tous les éléments du centre de données en temps réel, des composants informatiques sur site aux installations du centre de données telles que le chauffage, le refroidissement et l’éclairage.

Avec une solution DCIM, les gestionnaires de centres de données bénéficient d’une vue unique et rationalisée sur leur centre de données et peuvent mieux comprendre ce qui se passe dans l’ensemble de l’infrastructure informatique.

Les solutions DCIM offrent une visibilité sur les éléments suivants :

L’état de l’alimentation et du refroidissement

Les équipements informatiques et composants logiciels qui sont prêts à être mis à niveau

Les conditions contractuelles/de licence et accords de niveau de service de tous les composants

L’état de la sécurité et de la santé de l’appareil

La consommation d’énergie et la gestion de l’alimentation

La bande passante du réseau et la capacité du serveur

L’utilisation de l’espace au sol

L’emplacement de tous les actifs physiques du centre de données

Les solutions DCIM peuvent également aider les gestionnaires de centres de données à adopter la virtualisation afin de combiner et de mieux gérer les ressources informatiques de leur centre de données. Des solutions DCIM plus avancées peuvent même automatiser les tâches et éliminer les étapes manuelles, permettant ainsi de faire gagner du temps au gestionnaire du centre de données et de réduire les coûts.

Centres de données en colocation

Dans le cas d’un centre de données en colocation, un service tiers fournit à une organisation l’espace physique et la gestion des installations pour ses serveurs privés et les actifs informatiques associés. Même si l’organisation est toujours responsable de l’affectation du personnel et de la gestion des composants de son centre de données, un service de colocation allège la charge et les coûts associés à la construction, à l’exploitation et à la maintenance d’un espace physique.

Solutions matérielles, de cloud hybride et d’IA pour la durabilité

Il existe des solutions matérielles, de cloud hybride et d’IA qui permettent aux gestionnaires d’atteindre les objectifs de durabilité de leurs organisations tout en optimisant les performances de leurs centres de données. Par exemple, le serveur adapté peut considérablement réduire la consommation d’énergie et libérer de l’espace physique, dans certains cas, jusqu’à 75 % et 67 %, respectivement.