L’organisation IBM LinuxONE a reçu un prix APAC 2023 Merit dans la catégorie ESG Architecture in Open EA Standards for Organizations de la part de The Open Group pour avoir mis l’accent sur l’intégration et la mise en œuvre des facteurs ESG dans les décisions et opérations d’entreprise et pour les avoir activement encouragées, en faisant preuve de leadership en matière de développement durable, de responsabilité sociale et de bonne gouvernance, en proposant des solutions innovantes et en mettant en pratique les normes ESG.6