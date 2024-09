Sécurité de niveau entreprise Gérez les menaces et les expositions grâce à une couche de connectivité hautement optimisée et sécurisée au niveau du transport pour accélérer la connectivité. Sécurisez davantage l’accès aux API grâce à des normes de vérification d’identité telles que OAuth 2.0, OpenID Connect, JSON Web Token (JWT) ou des services tiers. En savoir plus sur la gestion de la sécurité d’IBM API Connect

Transformation accélérée Accélérez le déploiement de nouveaux services en utilisant le support de transformation de protocole intégré (SOAP-REST) et la transformation de contenu (JSON<>XML). Vous pouvez facilement effectuer des transformations ad hoc à l’aide d’un ensemble complet de stratégies d’API disponibles dans IBM API Connect. En savoir plus sur l’utilisation des stratégies d’IBM API Connect

Réduction des coûts et simplification Simplifiez la topologie et les opérations dans un environnement distribué d’infrastructures sur site et sur différents clouds dotées d’une passerelle unique. Cette simplification peut également se traduire par une réduction des coûts et des risques. En savoir plus sur le déploiement de DataPower Gateway