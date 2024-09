Qu'est-ce que le pretexting ?

Le pretexting est un élément clé de nombreuses escroqueries par ingénierie sociale, notamment :



Hameçonnage. Comme indiqué précédemment, le pretexting est particulièrement courant dans les attaques de phishing ciblées, notamment le harponnage qui vise une personne en particulier, et le whaling, une forme de harponnage ciblant un dirigeant ou un employé ayant un accès privilégié à des informations ou des systèmes sensibles.

Mais le pretexting joue également un rôle dans les escroqueries par hameçonnage non ciblé, c’est-à-dire envoyé au plus grand nombre de personnes possible, que ce soit par e-mail, SMS ou appel vocal. Par exemple, un escroc pourrait envoyer un SMS tel que « [NOM DE LA BANQUE MONDIALE ICI] : votre compte est à découvert » à des millions de personnes, en espérant qu'un certain pourcentage des destinataires soient clients de la banque, et qu'un certain pourcentage de ces clients répondront au message.

Tailgating. Le tailgating (ou « talonnage ») (voir aussi la variante appelée « piggybacking ») désigne le fait qu’une personne non autorisée suive de près une personne autorisée dans un lieu nécessitant une autorisation, comme un immeuble de bureaux sécurisé. Les escrocs utilisent le pretexting pour améliorer la réussite de leurs tentatives de tailgating, par exemple en se faisant passer pour un livreur et en demandant à un employé peu méfiant de lui ouvrir une porte fermée à clé.

Baiting. Dans le cas du baiting, aussi appelé « appâtage », un criminel incite les victimes à télécharger des logiciels malveillants en les attirant avec un appât alléchant mais compromis. L’appât peut être physique (par exemple, des clés USB contenant un code malveillant et laissées bien en vue dans des lieux publics) ou numérique (par exemple, des téléchargements gratuits de films qui s’avèrent être des logiciels malveillants). Les escrocs utilisent souvent des techniques de pretexting pour rendre l’appât plus attrayant. Par exemple, un escroc pourrait apposer des étiquettes sur une clé USB compromise pour suggérer qu'elle appartient à une entreprise particulière et contient des fichiers importants.