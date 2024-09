Qu’est-ce que la sécurité des e-mails ?

La messagerie d’une organisation est l’une des principales cibles des cyberattaques, des attaques par hameçonnage, des logiciels malveillants et de la compromission d’e-mails professionnels, c’est pourquoi il est crucial d’établir un plan de sécurité des e-mails. Outre la mise en œuvre de technologies de protection contre les menaces, les organisations doivent également former leur personnel et apprendre à protéger leurs actifs, tels que les comptes de messagerie et le contenu des réseaux sociaux, contre les cybercriminels.

En établissant un plan de sécurité des e-mails, les organisations pourront découvrir les différences entre un e-mail sécurisé et un e-mail malveillant, et empêcher les informations sensibles de tomber entre les mains de pirates. Un système de messagerie sécurisé offre une protection contre les attaques par e-mail et peut réduire les temps d’arrêt coûteux causés par des menaces telles que les e-mails d’hameçonnage, les escroqueries ou la perte de données, qui peuvent compromettre l’infrastructure réseau d’une organisation.

La messagerie électronique est essentielle à la communication et aux opérations quotidiennes d’une organisation. Même si la technologie évolue rapidement, le service de messagerie reste vital, et disposer d’un système de sécurité des e-mails robuste n’a jamais été aussi important pour les entreprises. Les stratégies de sécurité des e-mails offrent la protection en temps réel nécessaire pour assurer la protection de vos données sensibles. Les passerelles de sécurité alimentées par l’IA et basées sur l’automatisation sont les dispositifs les plus récents et les plus avancés dans le domaine de la sécurité des e-mails.