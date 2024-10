2022 a été l’année où l’intelligence artificielle (IA) générative a explosé aux yeux du grand public, et 2023 l’année où elle a commencé à s’implanter dans le monde de l’entreprise. 2024 sera donc une année charnière pour l’avenir de l’IA, les chercheurs et les entreprises souhaitant établir comment ce bond technologique peut être intégré de la manière la plus pratique possible dans notre vie quotidienne.

L’évolution de l’IA générative suit celle des ordinateurs, bien qu’elle soit considérablement accélérée. Les ordinateurs mainframe imposants et centralisés de quelques acteurs ont cédé la place à des machines plus petites et plus efficaces, accessibles aux entreprises et aux instituts de recherche. Dans les décennies qui ont suivi, des progrès progressifs ont permis l’apparition d’ordinateurs domestiques que les amateurs pouvaient personnaliser. Avec le temps, les ordinateurs personnels puissants dotés d’interfaces no-code intuitives sont devenus omniprésents.

L’IA générative a déjà atteint sa phase « hobbyiste » ; comme pour les ordinateurs, les progrès futurs visent à atteindre de plus grandes performances dans des unités plus petites. En 2023, on assiste à une explosion de modèles de fondation de plus en plus efficaces avec des licences ouvertes, en commençant par le lancement de la famille de grands modèles de langage (LLM) LlaMa de Meta, puis de modèles tels que StableLM, Falcon, Mistral et Llama 2. DeepFloyd et Stable Diffusion ont atteint la parité relative avec les principaux modèles propriétaires. Améliorés par des techniques de perfectionnement et des jeux de données développés par la communauté open source, de nombreux modèles ouverts peuvent désormais surpasser tous les modèles à source fermée, à l’exception des plus puissants, sur la plupart des points de référence, malgré un nombre de paramètres bien inférieur.

Alors que le rythme des progrès s’accélère, ce sont les capacités toujours croissantes des modèles de pointe qui retiendront le plus l’attention des médias. Cependant, les développements les plus marquants pourraient être ceux axés sur la gouvernance, les intergiciels, les techniques de formation et les pipelines de données qui rendent l’IA générative plus fiable, plus durable et plus accessible, tant pour les entreprises que pour les utilisateurs finaux.

Voici quelques-unes des principales tendances actuelles de l’IA à surveiller au cours de l’année à venir.