Les outils d’IA tels que ChatGPT font la une des journaux, mais d’autres techniques et outils d’IA spécialement conçus pour les entreprises les aident discrètement à atteindre leurs objectifs de durabilité. L’IA classique est déjà largement utilisée aujourd’hui dans divers cas d’utilisation, et l’IA générative évolue rapidement pour répondre à de nouvelles catégories de cas d’utilisation.
J’ai dirigé des équipes techniques qui aidaient les clients à mettre en place l’IA. Lorsque j’ai commencé à jouer un rôle de leader en matière de durabilité dans Expert Labs, notre entreprise de services de technologie professionnels, j’ai vu le potentiel de l’IA pour améliorer l’efficacité énergétique, la décarbonisation et la réduction des déchets. Découvrez les cas d’utilisation actuels et émergents pour l’IA dans la gestion des déchets, l’optimisation, la réduction de l’énergie et les rapports ESG.
Au cours de l’année à venir, je m’attends à voir des entreprises déployer des applications d’IA générative qui aident à une nouvelle catégorie de cas d’utilisation pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Certaines entreprises y travaillent déjà.
La première d’entre elles est l’utilisation d’une compréhension intelligente des documents pour traiter les informations sur la durabilité. Les entreprises utilisent plusieurs cadres d’exigences différents pour rendre compte de leur impact sur l’environnement de manière standardisée. Collecter des informations pertinentes et produire des rapports ESG est un processus chronophage. Un logiciel d’IA générative récupère et résume les informations textuelles provenant de différents systèmes commerciaux, y compris les systèmes des fournisseurs, et les associe aux cadres des exigences, avec la possibilité d’obtenir un avis humain.
D’autre part, l’IA rationalise le traitement des informations déjà compilées dans les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Une entreprise pourrait combiner les informations relatives aux bons de commande avec le rapport ESG d’un fournisseur. Par exemple, si vous savez que vous êtes responsable de la moitié du chiffre d’affaires d’un fournisseur, vous pouvez utiliser ses rapports ESG pour estimer votre responsabilité en matière d’émissions de type 3.
Pour les investisseurs intéressés par la finance verte, l’IA pourrait traiter les rapports ESG en masse afin de créer une liste restreinte d’entreprises recommandées ayant une meilleure position environnementale. Dans un cas d’utilisation avancé, des modèles d’IA générative adaptés aux politiques de durabilité d’une entreprise pourraient alimenter une application pour des activités telles que la sélection des fournisseurs.
Les grands modèles de langage (LLM) de base, affinés avec des données spécifiques au domaine, sont susceptibles de jouer un rôle important dans les applications de traitement de texte intelligent comme celles-ci.
Les modèles de fondation utilisant des données géospatiales sont également susceptibles de faire leur marque au cours de l’année à venir. Ces modèles seront utiles pour prévoir les zones inondables, les incendies de forêt et d’autres risques climatiques. Les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la vente au détail, de la fonctionnalité et des services financiers pourront utiliser ces modèles pour évaluer et atténuer les risques.
À mesure que les entreprises adoptent l’IA générative dans ces nouveaux cas d’utilisation, elles doivent également prêter attention aux nouveaux risques qui apparaissent, qu’il s’agisse de problèmes de confidentialité ou d’absence de données factuelles. Une approche responsable de l’IA et une gouvernance de l’IA cadre des exigences sont toutes deux nécessaires pour garantir la mise en place de garde-fous pour l’utilisation responsable de l’IA classique et de l’IA générative.
Les objectifs de durabilité et d’autres objectifs commerciaux vont de pair. Pour un grand nombre de ces cas d’utilisation, il existe une relation étroite entre la durabilité et le coût. La réduction de l’énergie, la prévention du gaspillage et l’optimisation des ressources présentent des avantages financiers et environnementaux. Grâce aux nouvelles applications de durabilité optimisées par l’IA, les entreprises pourront prendre plus facilement des décisions alignées sur leurs objectifs de développement durable.
