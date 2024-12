Votre personnel a besoin d’un accès rapide, fiable et sécurisé à toutes les applications et à tous les systèmes. La solution IBM Verify Workforce IAM offre une intégration fluide, une évolutivité et une conformité à toutes les réglementations, tout en protégeant vos identités. Vous pouvez garantir à vos employés une expérience de travail sans friction afin de renforcer la sécurité, la satisfaction et la productivité.

Alors que l’environnement numérique actuel évolue rapidement, la sécurité des identités est plus cruciale que jamais. Le rapport 2024 X-Force Threat Intelligence Index a constaté une augmentation de 71 % des attaques utilisant des identités valides, faisant de l’identité le principal vecteur d’attaque.

Notre solution prévient :

- les attaques basées sur l’identité grâce à une gestion de la posture de sécurité de bout en bout et en temps réel

- la détection et la réponse aux menaces à l’aide de l’IA

- la biométrie et l’authentification comportementale en contexte.



IBM Verify Workforce protège les informations sensibles et vous permet de gérer facilement l’accès des utilisateurs à l’échelle.