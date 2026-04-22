DA a évolué pour devenir un fournisseur de logiciels et de services spécialisés destinés à certaines des principales banques concurrentes détenues par les clients, à des agrégateurs et au secteur confessionnel australien. L’architecture flexible de plateforme DA laisse le choix grâce à des intégrations « plug and play ». La suite de produits DA est passée des plateformes bancaires de base à un écosystème bancaire complet qui soutient la mission de l’entreprise : « alimenter les services centraux et numériques des néobanques australiennes ».

DA opère à l’échelle nationale avec plus de 200 employés à Adélaïde, Sydney, Melbourne et Brisbane, et améliore l’expérience bancaire de plus de 1,6 million d’Australiens via ses plateformes bancaires centrales et numériques, soit 300 millions de transactions clients sur 2,6 millions de comptes chaque jour.

L’offre de DA est unique ; elle configure, fait migrer, héberge, prend en charge, intègre et gère localement les services technologiques dans un environnement cloud privé et public. Ce modèle repose intrinsèquement sur un modèle de bout en bout éprouvé, avec un responsable unique pour la prestation de services, la gouvernance et la communication. Cela élimine les défauts d’intégration et de gestion des problèmes liés à la complexité et à l’interopérabilité croissantes d’un environnement informatique reposant sur plusieurs fournisseurs.

L’approche solide du partenariat de DA garantit que ses clients conservent la capacité d’améliorer continuellement leurs services auprès de leurs membres. À l’heure actuelle, DA compte plus de 200 partenaires sur sa plateforme, ce qui lui permet de proposer les meilleures solutions à ses membres.

L'approche de DA en matière de marketplace permet d’être flexible et de choisir ses partenaires afin de maintenir la tension concurrentielle et la rapidité de livraison, et propose à ses clients des partenariats adaptés à leurs objectifs. L’équipe Partenariats de DA travaille en étroite collaboration avec les équipes chargées des produits, des clients et des solutions afin de garantir que ces dernières apportent de la valeur aux clients et à ses membres.