Les cyberattaques ne sont plus seulement un problème informatique, elles sont un défi pour l’infrastructure avec des conséquences opérationnelles, financières et de conformité directes. En 2025, le coût moyen d’une violation de données a atteint 4,44 millions de dollars à l’échelle internationale et plus de 10 millions de dollars aux États-Unis, tandis que de nouvelles réglementations telles que DORA, NIS2 et HIPAA exigent des capacités de résilience accrues.

Les défenses traditionnelles ne suffisent plus. Les attaquants ciblent désormais directement les systèmes de sauvegarde et récupération de stockage, les pannes dues à un stockage obsolète peuvent coûter des millions par heure, et les menaces pilotées par l’IA avancent plus rapidement que la détection ne peut le faire.

Ce protocole fournit aux responsables d’infrastructures une stratégie de résilience pilotée par l’IA qui :

Protège les données critiques avec des points de récupération isolés et immuables.

Détecte les anomalies en secondes, et non en heures, grâce à l'IA et à l’analyse comportementale.

grâce à l'IA et à l’analyse comportementale. Automatise les workflows de récupération pour restaurer les opérations rapidement et proprement.

Réduit les coûts opérationnels grâce à l’automatisation intelligente et aux informations prédictives.

Garantit la conformité à des mandats globaux évolutifs, par le biais d’un suivi continu et à des rapports prêts à être audités.

Téléchargez dès maintenant le protocole de cyber résilience : remplissez le formulaire pour y accéder et apprendre à transformer votre infrastructure en un système de défense unifié, de bout en bout, qui résiste aux menaces actuelles et accélère la reprise.