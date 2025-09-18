Vohkus, partenaire commercial IBM, propose des services de conseil en gestion des risques pour soutenir une croissance continue et réduire les coûts
Une société internationale de conseil en gestion des risques opérant dans des secteurs hautement réglementés souhaitait optimiser son système de stockage. L’entreprise exploite des centres de données dans quatre pays et utilisait l’infrastructure du même fournisseur depuis une décennie. Cependant, lorsque le support fournisseur a pris fin, la fiabilité, les performances et la capacité de ses centres de données ont commencé à diminuer. Tout temps d’arrêt ou toute perte de données peut entraîner une perturbation des opérations, ainsi qu’un risque de réputation et de sanctions contractuelles.
La société de conseil souhaitait résoudre ses problèmes immédiats et consolider son infrastructure tentaculaire. Elle s’est donc mise à la recherche d’un conseiller capable d’optimiser l’encombrement, d’accroître la résilience opérationnelle, de soutenir la croissance internationale en cours et de réduire les coûts.
Le cabinet de conseil a proposé à Vohkus, partenaire commercial IBM, de devenir son conseiller de confiance. Grâce à ses compétences techniques et de conseil approfondies, Vohkus aide les entreprises à mettre en œuvre des technologies stratégiques, en les assistant à chaque étape, de la planification à la gestion quotidienne.
Comme l’explique Dave Johnson, responsable des ventes de produits spécialisés chez Vohkus, « Étant donné que nous sommes indépendants des fournisseurs, nous pouvons nous concentrer sur la technologie qui répond aux besoins spécifiques de chaque client, en l’occurrence les solutions de la plateforme IBM Storage. Notre partenariat avec IBM nous a vraiment aidés à conclure l’affaire. Nous avons mis en place une collaboration étroite, alors que les autres candidats proposaient ce qui était considéré comme une approche fragmentée.
En collaboration avec IBM, Vohkus a conçu une nouvelle infrastructure pour le cabinet de conseil, construite autour d’un stockage IBM FlashSystem 7300 sur chaque site, avec une paire de commutateurs dédiés IBM Storage Networking SAN64B-6. Tous ces éléments sont gérés par les plateformes IBM Storage Insights Pro et IBM Spectrum Control.
Comme l’observe Andrew Gillan, spécialiste des ventes aux entreprises chez Vohkus, « IBM flashsystem 7300 offre la capacité, les performances et la rentabilité requises par la société de conseil. Mais cette solution a véritablement fait la différence par sa facilité de gestion et la cyber-résilience intégrée des modules IBM FlashCore de quatrième génération. »
Les modules IBM FlashCore (FCM4) sont une famille de disques SSD hautes performances dans un format standard de 2,5 pouces. La gamme FCM4 fournit une détection intégrée des menaces en temps quasi réel, améliorée par l’IA, pour une meilleure défense contre les ransomwares. En outre, la fonction de copie sauvegardée du stockage offre des instantanés de données non modifiables et isolés. En cas de compromission des données ou de perturbation des opérations, le cabinet de conseil peut récupérer à partir d’un point précis connu dans le temps, généralement en seulement 60 secondes.
Le premier déploiement réussi de Vohkus dans le centre de données du cabinet de conseil servira de modèle à reproduire pour les trois autres déploiements dans les autres pays. La présence internationale de l’entreprise et sa gestion de projet qualifiée, associées au soutien d’IBM, permettent de livrer le projet en une seule transition en douceur.
Avec un taux de réduction des données d’au moins 2:1 et un taux d’amélioration des performances de 3:1 fournis par les baies IBM FlashSystem, le cabinet de conseil est certain de maintenir ses opérations critiques tout en développant son activité. En outre, grâce aux fonctions de détection et de copie sauvegardée d’IBM FlashSystem, le cabinet de conseil est également mieux protégé contre les temps d’arrêt et la perte de données, ce qui renforce sa résilience.
Comme l’explique M. Gillan, « Auparavant, notre client disposait de trois plateformes de technologie distinctes. Ils bénéficient désormais d’une gestion simplifiée de l’ensemble de l’environnement grâce à IBM Storage Insights Pro et IBM Spectrum Control, augmentant ainsi la productivité et l’efficacité. » La solution a permis de réduire l’encombrement du stockage de 60 à seulement 6 unités d’armoire. Cela a également permis de réduire considérablement la complexité, la consommation d’énergie et le refroidissement, réduisant ainsi le coût total de possession (TCO) et s’alignant sur la stratégie environnementale du cabinet de conseil.
M. Johnson conclut : « Notre relation avec IBM s’est vraiment développée au cours de ce projet. À mesure que des opportunités de commercialisation avec IBM se présenteront dans d’autres secteurs, nous ne manquerons pas de mettre en commun nos compétences afin de pouvoir aider d’autres clients. »
Vohkus conseille, fournit, déploie, assiste et gère toutes les formes d’informatique d’entreprise. Des infrastructures externalisées à l’approvisionnement électronique et au support produit, l’entreprise a fait ses preuves en matière de réduction des coûts d’exploitation et de création de méthodes de travail plus efficaces.
