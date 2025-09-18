Le cabinet de conseil a proposé à Vohkus, partenaire commercial IBM, de devenir son conseiller de confiance. Grâce à ses compétences techniques et de conseil approfondies, Vohkus aide les entreprises à mettre en œuvre des technologies stratégiques, en les assistant à chaque étape, de la planification à la gestion quotidienne.

Comme l’explique Dave Johnson, responsable des ventes de produits spécialisés chez Vohkus, « Étant donné que nous sommes indépendants des fournisseurs, nous pouvons nous concentrer sur la technologie qui répond aux besoins spécifiques de chaque client, en l’occurrence les solutions de la plateforme IBM Storage. Notre partenariat avec IBM nous a vraiment aidés à conclure l’affaire. Nous avons mis en place une collaboration étroite, alors que les autres candidats proposaient ce qui était considéré comme une approche fragmentée.

En collaboration avec IBM, Vohkus a conçu une nouvelle infrastructure pour le cabinet de conseil, construite autour d’un stockage IBM FlashSystem 7300 sur chaque site, avec une paire de commutateurs dédiés IBM Storage Networking SAN64B-6. Tous ces éléments sont gérés par les plateformes IBM Storage Insights Pro et IBM Spectrum Control.

Comme l’observe Andrew Gillan, spécialiste des ventes aux entreprises chez Vohkus, « IBM flashsystem 7300 offre la capacité, les performances et la rentabilité requises par la société de conseil. Mais cette solution a véritablement fait la différence par sa facilité de gestion et la cyber-résilience intégrée des modules IBM FlashCore de quatrième génération. »

Les modules IBM FlashCore (FCM4) sont une famille de disques SSD hautes performances dans un format standard de 2,5 pouces. La gamme FCM4 fournit une détection intégrée des menaces en temps quasi réel, améliorée par l’IA, pour une meilleure défense contre les ransomwares. En outre, la fonction de copie sauvegardée du stockage offre des instantanés de données non modifiables et isolés. En cas de compromission des données ou de perturbation des opérations, le cabinet de conseil peut récupérer à partir d’un point précis connu dans le temps, généralement en seulement 60 secondes.