Le commutateur IBM Storage Networking SAN64B-6 permet de répondre aux exigences de la virtualisation à grande échelle, des infrastructures cloud plus importantes et des environnements de stockage flash en pleine croissance. Pour cela, il est doté de la technologie et des fonctionnalités Gen 6 Fibre Channel les plus performantes du marché. Élément de base pour les réseaux de stockage à haute densité, le SAN64B-6 offre une évolutivité supérieure de manière à prendre en charge la croissance, les charges de travail exigeantes et la consolidation des centres de données dans les infrastructures d’entreprise de petite à grande taille.