Durabilité du stockage des données

Tous les stockages sur disque ne se valent pas, et les modules IBM FlashCore offrent une capacité de stockage informatique inédite. Les modules fonctionnent à capacité maximale avec un taux de compression des données garanti de 3:1 sans précédent et un taux de compression jusqu’à 5:1 garanti par des tests. Les disques offrent une gestion de l’espace de stockage, des performances, un provisionnement et une récupération de premier ordre avec des temps d’attente d’à peine 50 microsecondes. Leur durée de vie est la plus longue grâce à la technologie brevetée de tension variable, réduisant l’impact environnemental et le gaspillage électronique lié au stockage des données.