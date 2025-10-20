Données et politiques

Chez IBM, nous avons toujours fixé des normes élevées dans la manière dont nous menons nos affaires, dans des domaines allant de la responsabilité sociale des entreprises à l'éthique des affaires, y compris le respect de toutes les lois et réglementations applicables.



Ces principes de conduite s'appliquent à tous les employés d'IBM. Cependant, ils ne prétendent pas décrire l'ensemble des politiques ou pratiques en matière de ressources humaines d'IBM. Des déclarations plus détaillées des politiques, procédures et pratiques sont contenues dans des documents tels que les directives de conduite dans les affaires. Les employés sont tenus de respecter toutes les politiques, procédures et pratiques d'IBM à tout moment et sont responsables de consulter leur direction en cas de questions.



Notre objectif est de garantir le plein respect de ces principes par les dirigeants et les employés d’IBM. Un document complémentaire à celui-ci, les principes de conduite des fournisseurs IBM, régit nos relations avec les fournisseurs IBM et les normes qui s'appliquent à eux.



Emploi librement choisi

Le travail forcé, servile (y compris l’esclavage par endettement) ou par contrat ; le travail pénitentiaire involontaire ; l’esclavage ou la traite des personnes sont interdits. Cela inclut le transport, l’hébergement, le recrutement, le transfert ou la réception de personnes par la menace, la force, la coercition, l’enlèvement ou la fraude en vue de les exploiter pour du travail ou des services. Il ne doit pas y avoir de restrictions déraisonnables à la liberté de mouvement des travailleurs dans l’établissement, ainsi que de restrictions déraisonnables à l’entrée ou à la sortie des installations fournies par l’entreprise. Dans le cadre de la procédure d’embauche, les travailleurs doivent recevoir un contrat de travail écrit dans leur langue maternelle (ou dans une langue qu’ils peuvent comprendre, sauf si la loi en dispose autrement) contenant une description des conditions d’emploi avant que le travailleur ne quitte son pays d’origine. L’emploi est librement consenti. Les salariés sont libres de choisir d’accepter ou de refuser un poste et peuvent mettre fin à leur contrat de travail à tout moment. Les employeurs et leurs représentants ne peuvent pas détenir, détruire, dissimuler, confisquer ou refuser l’accès des employés à leurs documents d’identité ou d’immigration, tels que les pièces d’identité délivrées par le gouvernement, les passeports ou les permis de travail, à moins que de telles détentions ne soient requises par la loi. Les travailleurs ne doivent pas être tenus de payer des frais de recrutement ou d’autres frais liés à leur emploi aux employeurs ou à leurs agents. Si des frais de ce type ont été payés par les travailleurs, ces frais doivent être remboursés au travailleur.



Jeunes travailleurs

IBM respectera toutes les lois applicables en matière de travail des enfants. Nous soutenons l’utilisation de programmes légitimes d’apprentissage en milieu de travail, de stages et d’autres programmes similaires qui respectent toutes les lois et réglementations applicables à ces programmes. Les employés de moins de 18 ans (jeunes travailleurs) ne doivent pas effectuer de travaux susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité, y compris le travail de nuit et les heures supplémentaires. IBM s’assurera de la bonne gestion des étudiants travailleurs en veillant à la tenue rigoureuse des dossiers étudiants, en effectuant une vérification approfondie des partenaires éducatifs, et en protégeant les droits des étudiants conformément aux lois et réglementations en vigueur. IBM fournira également un soutien et une formation appropriés à tous les étudiants travailleurs. En l’absence de législation locale, le taux de rémunération des étudiants travailleurs, des stagiaires et des apprentis sera au moins égal à celui des autres travailleurs débutants effectuant des tâches identiques ou similaires. Dans le cas improbable où une situation de travail des enfants serait découverte, l’affaire sera transmise au vice-président chargé du recrutement mondial et au vice-président chargé des relations avec les employés et les syndicats pour une action corrective immédiate.



Salaires et avantages sociaux

IBM s’engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de salaires et d’horaires, y compris celles relatives aux salaires minimum, aux heures supplémentaires, aux tarifs à la pièce, aux classifications non exemptées ou exemptées et aux autres éléments de rémunération, et fournira des avantages sociaux légalement obligatoires. La rémunération perçue par les employés sera reportée en temps voulu et de manière compréhensible sur un bulletin de paie ou sur un document similaire contenant les informations nécessaires pour en vérifier l’exactitude par rapport au travail effectué, y compris la rémunération et le calcul des heures supplémentaires, le cas échéant. Le recours à la main-d’œuvre temporaire, à la sous-traitance et à l’externalisation sera mis en œuvre dans les limites de la législation locale.



Heures de travail

IBM s’engage à ne pas dépasser le nombre maximal d’heures de travail prescrit par la loi et à rémunérer les heures supplémentaires de manière appropriée. Les employés ne seront pas tenus de travailler plus de 60 heures par semaine, y compris les heures supplémentaires, sauf en cas de circonstances professionnelles exceptionnelles et sous réserve de leur consentement, ou lorsque la nature du poste exige un tel volume horaire, comme pour les employés exemptés et ceux occupant des postes de direction, de gestion ou professionnels. Dans les pays où la semaine de travail maximale est plus courte, cette norme s’applique. Les employés peuvent prétendre à au moins un jour de congé au cours de chaque semaine de travail de sept jours.



Non-discrimination et harcèlement

IBM s’engage à ne pratiquer aucune discrimination en matière d’embauche, de promotion, de formation, de rémunération des employés et de pratiques d’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, l’âge, l’origine nationale, l’origine sociale ou ethnique, la caste, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité et l’expression sexuelles, l’état civil, la grossesse, l’affiliation politique, l’appartenance à un syndicat, les informations génétiques protégées, le handicap, le statut d’ancien combattant couvert ou toute autre caractéristique protégée par la législation applicable. IBM s’engage à créer un environnement de travail exempt de toute discrimination ou harcèlement fondé sur les critères susmentionnés. IBM s’engage à prévoir des aménagements de travail raisonnables pour les pratiques religieuses de son personnel. De plus, IBM s’interdit de soumettre les employés, ou employés potentiels, à des tests médicaux ou à des examens physiques susceptibles d’être utilisés de manière discriminatoire.



Respect et Dignité

IBM s’engage à traiter tous ses employés avec respect et dignité et à ne pas recourir à des châtiments corporels, des menaces de violence ou d’autres formes d’abus, de coercition physique ou de harcèlement. Les politiques et pratiques disciplinaires qui sous-tendent ces exigences seront clairement définies et communiquées aux travailleurs.



Liberté d'association

Conformément à la législation locale, IBM s’engage à respecter les droits légaux de tous ses employés, à des fins de négociation collective et de réunion pacifique, de constituer les organisations professionnelles de leur choix et d’y adhérer, y compris des organisations syndicales, ou de s’abstenir de constituer de telles organisations et d’y adhérer. IBM se conforme aux lois locales applicables dans le monde entier concernant l’implication des employés et des tiers, et ne pratiquera aucune discrimination quant à la décision d’un employé d’adhérer ou non à une organisation syndicale. IBM respecte le droit des employés de s’organiser et sensibilise les responsables à tous les niveaux à ces droits. Les employés et/ou leurs représentants ont la possibilité de communiquer ouvertement et de partager leurs idées et préoccupations avec la direction concernant les conditions de travail et les pratiques de gestion sans crainte de discrimination, de représailles, d’intimidation ou de harcèlement. Selon la conviction de longue date de l’entreprise, les intérêts d’IBM et de ses employés sont mieux servis par un environnement de travail favorable et collaboratif impliquant une communication directe entre les employés et la direction. IBM s’efforce d’établir des conditions d’emploi favorables, de promouvoir des relations positives entre les employés et les responsables, de faciliter la communication entre les employés et de soutenir leur développement.



Santé et sécurité

IBM mettra à la disposition de ses employés un lieu de travail sûr et sain, dans le respect de toutes les lois et réglementations applicables. Conformément à ces obligations, IBM mettra en place et appliquera des programmes efficaces portant notamment sur la sécurité des personnes, les enquêtes sur les incidents, la sécurité chimique et l’ergonomie, et fournira des normes de sécurité et de santé dans les logements et les moyens de transport mis à la disposition de ses employés par l’entreprise. Les travailleurs recevront une formation en matière de santé et de sécurité dans leur langue maternelle. Les informations relatives à la santé et à la sécurité doivent être clairement affichées dans les locaux.



Protection de l'environnement

IBM opérera de manière à protéger l’environnement. Au minimum, IBM se conformera à toutes les lois, réglementations et normes environnementales applicables, telles que les exigences concernant la gestion et l’élimination des produits chimiques et des déchets, le recyclage, le traitement et le rejet des eaux usées industrielles, les contrôles des émissions atmosphériques, les permis environnementaux et le reporting environnemental. IBM se conformera également à toutes les exigences environnementales supplémentaires spécifiques aux produits ou services fournis à IBM, comme énoncé dans les spécifications de conception et de produit, ainsi que dans les documents contractuels.



Lois, y compris les réglementations et autres exigences légales

IBM se conformera à toutes les lois, réglementations et autres exigences légales applicables dans tous les pays où elle exerce ses activités.



Pratiques éthiques

IBM attend de ses employés qu’ils mènent leurs activités dans le respect des normes éthiques les plus strictes, et applique des règles de conduite professionnelle que les employés sont tenus de respecter. IBM se conforme strictement à la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act) et à l’ensemble des lois et réglementations relatives à la subornation, à la corruption et aux pratiques professionnelles prohibées. IBM n’offre pas d’emploi ni toute autre forme d’expérience professionnelle (rémunérée ou non) en échange de l’obtention d’avantages commerciaux ou d’autres contreparties pouvant servir ses intérêts. IBM Global Procurement applique la politique d’IBM concernant les minerais qui alimentent les conflits.



Communications

IBM met à la disposition de tous ses employés des canaux de communication ouverts pour soumettre des suggestions et des plaintes à l'intention de la direction. IBM met à la disposition de ses employés des canaux de communication directs avec le siège social pour le dépôt de plaintes, y compris pour tout type de harcèlement, notamment sexuel.



Contrôle et tenue de registres

IBM effectuera des audits d’activité pour s’assurer du respect de ses politiques, pratiques et procédures. Nous tiendrons des registres conformément aux lois et réglementations locales.



Confidentialité

IBM s'engage à protéger la confidentialité des informations concernant ses employés. IBM reconnaît que, selon les lois de certains pays, certaines informations concernant les employés, telles que celles relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques ou aux convictions philosophiques, à l'appartenance à un syndicat, ainsi qu'à la santé ou à la vie sexuelle, doivent être considérées comme « sensibles ». Dans la mesure du possible, de telles informations sensibles devraient être traitées sous forme agrégée ou anonyme, de sorte qu'un individu particulier ne puisse pas être identifié. Lorsque cela n'est pas possible, IBM ne traitera les informations qu'en conformité avec la législation locale applicable (et toutes les garanties désignées qui y sont prévues) ; et avec le consentement de l'employé, lorsque celui-ci est requis ; ou lorsque cela est nécessaire pour l'établissement, l'exercice ou la défense de réclamations légales. Tous les employés sont tenus d'utiliser les informations concernant les clients, les fournisseurs et les partenaires commerciaux d'IBM conformément à leurs responsabilités professionnelles et aux règles de conduite professionnelle d'IBM.



Soutien aux employés et implication communautaire

IBM propose de nombreux programmes à ses employés afin de les encourager et de renforcer l’impact positif de leur implication dans la communauté. Ces programmes mondiaux comprennent : On Demand Community, un ensemble d’outils et de ressources en ligne pour soutenir le bénévolat des employés ; Community Grants, un programme qui récompense les engagements bénévoles à long terme par des dons en espèces ou en matériel IBM ; et Matching Grants, un programme par lequel IBM verse des subventions aux écoles et aux organismes à but non lucratif.



Système de gestion

Les politiques d'entreprise officielles émises par le directeur général d'IBM, ou par le cadre supérieur qu'il ou elle désigne, régissent les actions au sein de l'entreprise ainsi que les actions avec tous les tiers. Nos politiques d'entreprise reflètent les valeurs d'IBM et le système de gestion qui en découle, au sein duquel nos décisions sont prises.



Applicabilité :

Cette instruction s’applique à toutes les fonctions de l’entreprise IBM, à ses unités commerciales, à ses filiales détenues à 100 % et à ses filiales détenues en majorité qui sont soumises aux règles de conduite professionnelle d’IBM.



Juillet 2018