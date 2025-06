Plus qu’une simple solution de stockage IBM Storage FlashSystem est conçu pour fournir un stockage de données puissant, efficace et sécurisé aux entreprises de toutes tailles. Consultez des études de cas présentant des implémentations à l’œuvre dans différents secteurs et découvrez les témoignages de nos clients sur la gamme de produits IBM Storage FlashSystem.

Cyber-résilience Découvrez comment la plateforme IBM Storage FlashSystem peut renforcer vos capacités de cybersécurité. Micro Strategies Crée DataVault, un service de sécurité géré à l’aide du portefeuille IBM Storage pour aider les clients à identifier rapidement les cyberattaques et à accélérer la reprise. Lire l’étude de cas Data Action Virtualise des appliances à l’aide de VMware et IBM Storage FlashSystem pour héberger une solution IBM QRadar SIEM très performante. Lire l’étude de cas

L’IA [d’IBM Storage FlashSystem] est le facteur le plus important, car les décisions prises sont plus précises et plus performantes. Utilisateur vérifié Ingénieur en informatique Trust Radius Lire l'avis complet